大谷翔平季後賽打擊率2成22！美職豪門球隊洛杉磯道奇，目前在國聯冠軍系列賽和紐約大都會戰成1：1平手，陣中日籍球星大谷翔平，總計在7場季後賽出戰，只繳出2成22打擊率，相對例行賽突破3成的打擊率有所下滑。不過大谷翔平今（16）日接受訪問時，表示自己感覺並不壞，不會做出特別改變，而是希望能為維持在例行賽中的優點。
壘上無人打率成焦點 大谷本人不擔心
包含交手聖地牙哥教士的殊死5戰，以及大都會系列賽的前2戰，大谷翔平目前在季後賽留下7場出賽紀錄，打擊率為2成22、上壘率3成44、長打率3成33，僅敲出1發全壘打。
談到打擊狀況，根據日本媒體《日刊體育》報導指出，大谷翔平受訪表示：「以結果來說當然是那樣，但我自己的感覺並不壞，感覺很好但卻沒有好的結果時，不會這麼在意，因為可能是運氣影響的成分比較多，所以不會去想這些。」
此外，他在壘上有人的狀況下，總共8打席就敲出6支安打，展現絕佳的機會掌握能力；而，在壘上無人的狀況下，總共19個打席，卻沒有擊出任何安打。對此，大谷翔平直言：「與其做出很大的改變，更希望持續執行在例行賽中優點，才是在短期決戰中拿下好成績的關鍵。」
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包含交手聖地牙哥教士的殊死5戰，以及大都會系列賽的前2戰，大谷翔平目前在季後賽留下7場出賽紀錄，打擊率為2成22、上壘率3成44、長打率3成33，僅敲出1發全壘打。
談到打擊狀況，根據日本媒體《日刊體育》報導指出，大谷翔平受訪表示：「以結果來說當然是那樣，但我自己的感覺並不壞，感覺很好但卻沒有好的結果時，不會這麼在意，因為可能是運氣影響的成分比較多，所以不會去想這些。」
此外，他在壘上有人的狀況下，總共8打席就敲出6支安打，展現絕佳的機會掌握能力；而，在壘上無人的狀況下，總共19個打席，卻沒有擊出任何安打。對此，大谷翔平直言：「與其做出很大的改變，更希望持續執行在例行賽中優點，才是在短期決戰中拿下好成績的關鍵。」