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近來朝鮮半島局勢緊張，北韓指稱，韓國使用無人機來偵查北韓首都平壤，更在15日炸毀連接兩韓的鐵公路。不過有別於過去，北韓媒體都會大肆歌功頌德，此次對於炸毀兩韓連接公路的消息隻字未提，引發關注。根據《韓聯社》報導，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》在16日時，未刊發有關於北韓在前一天炸毀兩韓連接道路的消息。截至當天上午7時，《朝中社》也「保持緘默」；朝鮮中央電視台前一晚的新聞節目中，也未提及此事。報導指出，這與2020年6月16日，北韓炸毀位於開城工業區內的兩韓聯絡辦公室時形成了鮮明對比。當時，《朝中社》在當天就進行了報導，而《勞動新聞》則是在次日迅速跟進。此次北韓炸毀京義線和東海線道路之前，強烈指控韓國無人機入侵平壤領空，並煽動對韓國的敵對情緒，大肆渲染緊張氣氛。因此各方原先預料，北韓會積極利用這一事件，積極對內外宣傳與煽動，然而北韓媒體卻未加報導，顯得十分罕見。有外界推測，由於北韓從去年底開始，已經在進行阻斷京義線和東海線道路的工程，並在本月初已預先告知將切斷南北連接的道路和鐵路，因此他們可能認為無需再宣布其結果。在去年12月，北韓領導人金正恩將兩韓關係定義為「敵對關係」後，北韓便著手進行阻斷道路工程，作為切斷與韓國聯繫的一部分。另外有觀點認為，北韓內部可能尚未就金正恩所提出的「敵對兩國關係」達成一事。這可能是此次炸毀道路事件未向民眾通報的原因之一。