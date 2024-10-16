我國對東南亞各國的投資逐年增加，而對中國的投資則逐年遞減，今年前三季更達到最低谷7.4%，專家指出我國對中國的投資，甚至不到對新加坡投資的六成。
我國駐新加坡代表童振源在臉書上指出，2010年台灣對中國投資占台灣整體對外投資比重達到歷史高點83.8%，到去（2023）年只剩下11.4%。今（2024）年前三季台灣對中國投資33.4億美元，占台灣整體對外投資比重維持低谷在7.4%，台灣對中國投資只占台灣對東南亞投資約四成（42.8%）、不到台灣對新加坡投資的六成（59.9%），台灣對非中國地區的投資金額占比進一步攀升到92.6%。
2008-2015年，台灣對東南亞投資占台灣整體對外投資比重每年平均為11.6%。蔡英文總統在2016年上任後推動新南向政策，2016-2019年台灣對東南亞投資占比提高到14.4%，2020-2023年更躍升到24.8%。今（2024）年前三季台灣對東南亞投資金額為77.9億美元，占台灣整體對外投資比重為17.3%（是台灣對中國投資金額的2.3倍）。
台灣對東南亞投資相當大比例集中在新加坡。今（2024）年前三季台灣投資新加坡55.7億美元，占台灣整體對外投資比重12.4%（是台灣對中國投資金額的1.7倍），已經超越台灣對新加坡去年投資總金額二倍，同比增加145.6%。台灣對新加坡投資占台灣投資東南亞金額高達71.6%。
今年前三季台灣投資新加坡金額為55.7億美元，最大的投資產業為電子零組件製造業，投資金額為49.0億美元，佔台灣投資新加坡總額的87.8%；第二大產業是金融保險業，投資金額為5.2億美元，佔台灣投資新加坡總額的9.4%；第三大產業是批發及零售業，投資金額為0.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的1.7%。這三大產業共佔台灣投資新加坡金額的98.9%。
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2008-2015年，台灣對東南亞投資占台灣整體對外投資比重每年平均為11.6%。蔡英文總統在2016年上任後推動新南向政策，2016-2019年台灣對東南亞投資占比提高到14.4%，2020-2023年更躍升到24.8%。今（2024）年前三季台灣對東南亞投資金額為77.9億美元，占台灣整體對外投資比重為17.3%（是台灣對中國投資金額的2.3倍）。
台灣對東南亞投資相當大比例集中在新加坡。今（2024）年前三季台灣投資新加坡55.7億美元，占台灣整體對外投資比重12.4%（是台灣對中國投資金額的1.7倍），已經超越台灣對新加坡去年投資總金額二倍，同比增加145.6%。台灣對新加坡投資占台灣投資東南亞金額高達71.6%。
今年前三季台灣投資新加坡金額為55.7億美元，最大的投資產業為電子零組件製造業，投資金額為49.0億美元，佔台灣投資新加坡總額的87.8%；第二大產業是金融保險業，投資金額為5.2億美元，佔台灣投資新加坡總額的9.4%；第三大產業是批發及零售業，投資金額為0.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的1.7%。這三大產業共佔台灣投資新加坡金額的98.9%。