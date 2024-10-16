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罷樑失敗讓很多人氣餒，甚至開始找戰犯。國民黨全黨救一人，那為什麼民進黨都不出來強力動員？其實比對一下歷次選舉結果，大概就會發現，綠營本盤與藍營本盤都出來了，只是藍綠結構上相差太多。這次罷免投票率50.44%，低於一般選舉約10%~20%，同意罷免票數為6萬9,934票，佔 44.84％；不同意罷免票數8萬6,014票，佔55.16％。年初的總統選舉，基隆市投票率70.58%，賴清德得票7萬6079票，得票率34.77%；侯友宜得票數8萬4507票，得票率38.63%；柯文哲得票5萬8195票，得票率26.60%。藍白加起來約有14萬2702票，得票率共佔65.23%，藍綠對比是65比35。回到2022市長選舉，謝國樑得票9萬6784票，得票率52.92%；蔡適應得7萬1354票，得票率39.01%；時代力量陳薇仲得票1萬2000票，得票率6.56%，這些票可視為第三勢力游離票，不能全當成綠的。民進黨在基隆市，只有林右昌在2014年拿過10萬1010票，得票率53.15%；2018年連任拿了10萬2167票，得票率54.14%，4年辛勞也只增加了1157票。而藍營提名的謝立功，得票8萬6529票，得票率45.85%。換句話說，藍營在基隆的底盤就是8萬6千票，這次謝國樑全黨救一人，也不過催出底盤票而已。綠營的本盤大約7萬票，全黨沒動底盤盡出，也是這個數。藍綠鐵盤對比大約就是55:45。林右昌多出來那3萬票，恐怕只能算是林右昌多年經營出來的個人票，不能算民進黨的。所以，罷免案搞了幾個月，其氣可嘉，其情可憫，但政治現實上，也只是罷了個辛酸而已，撼動不了政治結構上的現實。於是有人覺得，罷樑失敗，代表著明年青鳥行動大罷免立委也會失敗，我覺得倒也不一定。罷免成敗的關鍵要素與選舉不一樣，選舉不管再怎麼互砍，仍舊是「選賢與能」，但罷免卻是「反惡與爛」。罷免邏輯根本上是一種「反」的邏輯，需要喚醒人們強烈的厭惡感與仇恨值，而且需要「即期聚焦」，心動不如馬上行動，效果最好。這有點像滅老鼠或打小強，在看見的那一刻情緒最高張，滿地找藍白拖，但跑掉躲不見十分鐘後，就沒那麼想消滅牠。罷樑這事若在五月投票，那過關的機率很大。問題是搞了這大半年，8月以後幾乎都在談柯P的弊案，謝的仇恨值與厭惡感就被消化掉了。換個角度看，如果今天罷的是柯文哲，恐怕過關機率會高到嚇人。再轉回國會，如果藍白惡意阻擋總預算案直至12月31日，甚至拖到明年還不給過，就是要讓賴政府無錢可用，那二月後開啟立委大罷免便有很高機率得以成功。反之，若朝野吵吵鬧鬧後能夠妥協，大罷免立委可能就不會成功。其實，罷免案成敗背後，隱藏著一個更深層的思維，那就是「反」這個字，雖然鼓動人心，扣人心弦，聚眾合軍，動員力強，又是媒體最愛，網路上一呼百諾，但「反」是有其極限的。年輕人喜歡「反抗」，但反完了，打倒了，樓塌了，你要建立的是什麼呢？你能帶來什麼樣的「改善」呢？人終究是要生活的，要吃飯的，要成家立業的，你一輩子都在消滅暗戀對象的情敵，對方也不見得會喜歡你啊？！「反」作為一種奪取工具非常好用，但「反」從來不能建立什麼。而當你處在一個不上不下的位置上時，「反」的邏輯與堅持，是常會讓自己陷入一種兩難困境，一種經常自我矛盾的雙標系統，兩個凡是:「凡是對手做的都是錯的，罪大惡極的；凡是自己人幹的都是對的，可以包容肯定的。」結果是，所有政黨與政治勢力，都是拿著盾牌互相推擠，揮舞刀劍雄壯威武，卻誰也無法踏前一步。就如選舉與罷免，搞了大半年，勞民傷財，最後仍是本盤對決，誰也沒有爭取到更多支持。這不是在損罷樑團體，不純是在酸藍白兩黨，也沒在想要倡導正面價值，消除仇恨。只是，「反」這個字實在太好用，好用到台灣各個政黨，輪流執政後，都只記得和鑽研「反」的技術，而丟光了建構的耐心。民進黨是靠「反」國民黨起家的，「反」字已寫進他們的基因，但當其執政後，沒東西反了，也就不太知道要幹什麼了？於是再找個目標，「反中共」，的確是個好題目，於是繼續玩他們熟悉的政治刺槍術，裡裡外外找人來「反」，日子就可以過了。國民黨更慘，淪為在野後，以往那些專業治國的人才都沒用了，政策規劃的領導力全都不見了，只剩下「搞」與「擋」執政黨的意識，誰管你國家怎樣？只要搞垮執政黨就對了。民眾黨更悲哀，「反」的技術不如綠的，「搞」的實力又不如藍的，成天出張嘴，戰狼大葛格小姐潔的，卻又咬不死人。咬不死人的不叫「野狼」，那叫「野狗」，運氣不好遇上老廣，就進鐵鍋燉香肉了。換言之，台灣現今三大政黨，反來反去，打得天昏地暗，滿天煙塵，都只有「反」的邏輯，卻沒有「正」的方案，或畫出國家建設的藍圖，也沒有召集眾人，系統整合，協力向一個方向前進的能力，甚至沒有如此做的動力。大家在意的無非是那幾個權力位子，搶來奪去，得到了又如何？把官員全換成自己人又如何？只是方便上下其手而已。新聞邏輯又在此間推波助瀾，沒有漏洞弊端，沒有腥羶色，那有新聞？問題是蓋房子挖地基很無聊，那有什麼新聞？於是大伙兒全去追逐聲量，爭權奪利，誰管你建設？誰在乎你的「改善」？所以，「反」是需要有邊界的，「當你選上總統，就必須忘掉選舉。」這是杜魯門告誡甘迺迪的話，彼德杜拉克寫的。一個政黨可以靠「反」來贏得政權，卻無法靠「反」來永續執政。你看看對岸那個習包子，穩穩當當也可當個永續執政的太平首領，卻非要內鬥派系，外戰老美，把外交官逼成路邊瞄一眼就開打的8+9，現在把國家搞成什麼樣了？藍白雖然法理上可以擋總預算擋到賴清德政府什麼都做不成，但物極必反，原來的大罷免潮可能在罷樑失敗後熄火，搞過頭了卻會讓死灰復燃。用「反」的邏輯消滅掉你所有敵人，也不會贏得選民的芳心，只會等待另一個救世主出現，而那個人可能是洪秀全那種魔王。所以，執政者不是不能「反」，不能鬥，但須認清那只是工具，重點是你要推的東西夠不夠好？能不能解決人們的問題？舉例來說，京華城是個弊案，土地被扣押了，停工是遲早的事，威京倒閉也不是政府的問題，這些都是「反」的邏輯。若換個思路，政府接管扣押，但改圖改設計繼續蓋，旁邊那個啥公園的，啥西北角的，啥老舊社區待都更的，全都一起處理一起蓋，變成造鎮計劃，蓋成社會住宅，青年社區，那不是一次解決了都市更新，又解決了住房需求？「反」完了一個爛東西，卻能「生」出一個好東西，何樂不為？台灣要向上提升，不能只有「反」的意識，而是需要更多「生」、「造」、「試」、「養」的水磨細工。政黨競爭，也不見得只是一味的「反」，如果觀念論述夠好夠吸引人，依然可以「領導政策」，改善社會，強大國家。美國的強大，不是由於南北戰爭消滅了內部敵人，而是戰後那50多年(1865~1920)，無數的發明與創新被開發出來，管理能力與工業規模被建立起來，那不是靠「反」得來的，而是靠生、造、試、養創造出來的綜合成果。小強雖然很討厭，但打小強不該成為日長生活中的主要工作。如果不得不天天打小強，那該大規模改善的是居家環境，而不是滿屋的殺蟑屋。台灣已經算是民主自由、經濟富裕的前段班，該用的人，該動的腦，應該想的是「改善」，而不是疵牙咧嘴，怒目相向的「反」與「戰」。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com