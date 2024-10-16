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NBA美國職籃季前熱身賽，邁阿密熱火今（16）日主場迎戰聖安東尼奧馬刺，，引起網友熱議。，馬刺雖曾一度克服12分的落後，但最終還是以117：120不敵熱火。Paul今天場上動作不小，很快給熱火後衛Duncan Robinson上課，Butler也決心為小老弟討回來。比賽進行到第二節尾聲時，，但衝突並未擴大，，賽後也讓球迷引起討論，球迷表示：「Bulter又創造了迷因時刻」、「這老兄熱身賽就開始瘋了」此戰上半場結束馬刺49：59落後熱火10分，第三節馬刺找回手感，打出一波27：17的高潮，單節打出35：23，第三節結束馬刺反超熱火2分，末節開局熱火回敬一波6：1攻勢再度要回領先，隨後雙方持續拉鋸，比賽剩下4秒時，熱火120：117，3分領先，Blake Wesley絕平壓哨球未命中，終場馬刺就以117：120不敵熱火。，下半場就提前關機，。熱火方面Bam Adebayo拿下20分3籃板，