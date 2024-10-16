NBA美國職籃季前熱身賽，邁阿密熱火今（16）日主場迎戰聖安東尼奧馬刺，「士官長」Jimmy Butler在第二節尾聲與Chris Paul爆發口角衝突，Butler在衝突後做出「離開這裡」的手勢、露出詭異笑容，引起網友熱議。馬刺新星Victor Wembanyama在此戰復出拿下8分7籃板，馬刺雖曾一度克服12分的落後，但最終還是以117：120不敵熱火。
Butler、CP3爆衝突 「士官長」詭異笑容成焦點
Paul今天場上動作不小，很快給熱火後衛Duncan Robinson上課，Butler也決心為小老弟討回來。比賽進行到第二節尾聲時，Butler在對位防守Paul時造成犯規，Paul認為Butler的動作過大，兩人因此發生口角衝突，但衝突並未擴大，Butler在被拉開後，向觀眾席露出一抹「怪異」的笑容，並做出離開這裡的手勢，賽後也讓球迷引起討論，球迷表示：「Bulter又創造了迷因時刻」、「這老兄熱身賽就開始瘋了」
此戰上半場結束馬刺49：59落後熱火10分，第三節馬刺找回手感，打出一波27：17的高潮，單節打出35：23，第三節結束馬刺反超熱火2分，末節開局熱火回敬一波6：1攻勢再度要回領先，隨後雙方持續拉鋸，比賽剩下4秒時，熱火120：117，3分領先，Blake Wesley絕平壓哨球未命中，終場馬刺就以117：120不敵熱火。
Wembanyama此戰上場16分鐘44秒，拿下8分7籃板3助攻，下半場就提前關機，Paul則繳出13分5助攻。熱火方面Bam Adebayo拿下20分3籃板，Butler貢獻12分4籃板3助攻。
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Paul今天場上動作不小，很快給熱火後衛Duncan Robinson上課，Butler也決心為小老弟討回來。比賽進行到第二節尾聲時，Butler在對位防守Paul時造成犯規，Paul認為Butler的動作過大，兩人因此發生口角衝突，但衝突並未擴大，Butler在被拉開後，向觀眾席露出一抹「怪異」的笑容，並做出離開這裡的手勢，賽後也讓球迷引起討論，球迷表示：「Bulter又創造了迷因時刻」、「這老兄熱身賽就開始瘋了」
此戰上半場結束馬刺49：59落後熱火10分，第三節馬刺找回手感，打出一波27：17的高潮，單節打出35：23，第三節結束馬刺反超熱火2分，末節開局熱火回敬一波6：1攻勢再度要回領先，隨後雙方持續拉鋸，比賽剩下4秒時，熱火120：117，3分領先，Blake Wesley絕平壓哨球未命中，終場馬刺就以117：120不敵熱火。
Wembanyama此戰上場16分鐘44秒，拿下8分7籃板3助攻，下半場就提前關機，Paul則繳出13分5助攻。熱火方面Bam Adebayo拿下20分3籃板，Butler貢獻12分4籃板3助攻。