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▲有網友表示，南港人的麵線記憶「點新春蚵仔麵線」，在10月23日中午後就即將停業，原因是老闆想退休了。（圖／翻攝自臉書粉專「我是南港人」）

▲點新春蚵仔麵線中藥香氣與甘甜湯底的味道，是許多台北人的古早味回憶，也是南港在地人從小到大的懷舊美味。（圖／翻攝自臉書粉專「點新春蚵仔麵線」）

南港飄香30餘年的在地老店「點新春蚵仔麵線」，今（16）日驚傳熄燈消息，有網友透露，因為老闆想退休，店面在10月23日中午後就即將停業，讓大票南港在地人震驚不已，紛紛不捨淚喊「小時候就吃的店，難過」、「不想說再見的好味道」。一名網友今日在臉書社團「我是南港人」中發文，表示南港人的麵線記憶「點新春蚵仔麵線」，在10月23日中午後就即將停業，，原因是老闆想退休了，讓她忍不住感嘆：「喜歡此味南港人，把握倒數幾天回味ㄧ下。」貼文一出，大票南港人不捨淚喊，「南港人的回憶⋯」、「有中藥味，別處吃不到，有點可惜」、「小時候就吃的店，難過」、「不想說再見的好味道」、「點新春蚵仔麵線」在地飄香30餘年，從一早7時許賣到晚上，店內只販售蚵仔大腸麵線。中藥香氣與甘甜湯底的味道，是許多台北人的古早味回憶，也是南港在地人從小到大的懷舊美味。實際查詢Google評分，，許多老饕大讚，「這是目前北部本人吃過最美味的麵線」、「從小吃到大的麵線，吃25年以上了，沒吃會想念，吃過會懷念」、「南港隱藏版必吃美食，從小吃到大的好滋味」。