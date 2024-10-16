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外媒披露前總統蔡英文訪歐後，將在幾周內訪問美國。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，前總統在在國際上幫中華民國、幫台灣發聲絕對是一件正面的事情。不過，如果蔡英文要在美國大選前與美國總統候選人會面，「我相信，以蔡英文前總統的智慧，也絕對不會犯下民進黨2020年，一堆側翼網軍、竟然還有立委押寶特定候選人，結果大翻車」等錯誤。美國新聞網站Politico報導前總統蔡英文可望訪問美國，報導並指，若蔡英文選在11月5日美國大選投票日前來訪，可能成為政治焦點。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天受訪表示，這樣的資訊他們並不清楚、也無從得知，但希望媒體披露這樣的資訊不會橫生枝節，導致本來可以去、後來去不了。黃國昌進一步表示，如果蔡英文要在美國大選投票前，跟美國總統候選人見面，「那就希望兩個黨的總統候選人都有機會見到」。他認為，尊重美國的民主程序應該是外交工作的ABC。「我相信以蔡英文前總統的智慧，也絕對不會犯下民進黨2020年，一堆側翼網軍、竟然還有立委押寶特定候選人，結果大翻車，影響我國外交工作進展。」黃國昌強調，前總統在國際上幫中華民國、幫台灣發聲絕對是一件正面的事情，讓台灣多被看見、宣揚台灣的自由民主人權法治的價值，多交一些朋友，「我覺得這絕對是符合國家利益」。