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▲消費滿168元，可用49元加購P12中華隊棒球帽瓶蓋扣。（圖／全家提供）

▲除了可加購球衣杯塞、球帽瓶蓋，12強賽周邊商品開放預購。（圖／全家提供）

▲韓式炸雞義大利麵、韓式辛牛義大利麵售價99元，會員可享8.8折。（圖／全家提供）

▲7-11首創「飯加麵」吃法，開賣「秘製炸醬麵新極大飯糰」，售價49元。（圖／業者提供）

2024年世界棒球12強賽即將開打，全家便利商應援中華隊應援，即日起至11月26日推出「球衣杯塞、球帽瓶蓋」。而中華隊首戰就對上宿敵韓國，全台心聲「好想贏韓國！」，全家應景開賣韓式義大利麵讓民眾「嗑」韓。《NOWnews》整理亮點商品、販售方式、價格一次看懂。2024年世界棒球12強賽（後簡稱12強賽）是 11月9日至11月24日，部分賽事在台北大巨蛋及天母棒球場舉行，為了應援中華隊，全家便利商店宣布，，隨機出貨不挑款。全家舉辦「P12預測晉級抽獎趣」活動，在門市買指定商品單筆滿200元，結帳時報會員或出示會員條碼可獲得1張抽獎券，。另有「應援集章趣」活動同步登場，門市單筆消費滿200元獲得1章，集滿4章可兌換100元購物金，集滿15章則送P12官方紀念球。12強賽周邊獨家商品今（16）日起開放預購，包含中華隊球衣購物袋（白藍兩款，290元）、棒球帽造型錢包（白藍兩款，330元)、棒球造型保冷袋（380元），限量售完為止。好想贏韓國！全民剋韓先「嗑」韓，全家義大利麵品牌uno pasta一口氣推出2款韓式風味：韓式炸雞義大利麵、韓式辛牛義大利麵，在首戰對決韓國時，可以大口怒咬力挺中華隊，即日起至10月29日加碼，會員購買uno pasta全品項8.8折。7-ELEVEN則首創「炸醬麵飯糰」，大膽挑戰「飯加麵」的獨特吃法，搶攻年輕客層，這次特別與《木曜4超玩》合作，創意開發「秘製炸醬麵新極大飯糰」，將民眾最熟悉的經典炸醬麵做成內餡，一口咬下有鹹香豆瓣醬和泡麵，口感相當特別，售價49元。