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韓國知名知性女星文佳煐日前宣布成為德國百年莫氏醫學美容 Merz Aesthetics旗下品牌Radiesse再生針首位亞太區代言人。文佳煐自然美麗、高雅精緻、自信有抱負，同時能兼顧忙碌的生活，並在兩者間取得完美平衡；但在忙碌的生活中，你有多久沒有停下來好好充電休息，重新獲得前進的力量？文佳煐和再生針一同倡議：追求外在美麗與青春的同時，應開要由內而外喚醒青春，重新獲得內心力量到加強皮膚健康、光澤彈性，才能由內而外散發自信，擁抱最真實的自我。「『Radiesse再生針』邀請文佳煐小姐擔任首位亞太區代言人，展開品牌全新紀元。」莫氏醫學美容亞太區行銷暨中國及香港區營運資深副總裁 Sylvia Lee 分享道。「文佳煐的優雅氣質和迷人魅力正是再生針希望帶給消費者的改變，全方位照顧皮膚健康。只要皮膚健康就可以精簡日常護膚流程Step Zero™，擁抱最真實自信的自己。」「再生美學是目前國際主流，符合皮膚學理的前提下溫和地維持青春。」莫氏醫學美容亞太區科學與臨床服務資深副總裁 Owen Sunga 博士說。「莫氏醫學美容一直走在再生美學的最前端，再生針將再生美學的理念付諸實踐，並積極地教育醫護人員及患者關於再生美學的臨床好處，鍥而不捨地傳遞正確醫美概念。」語言天才的韓國知性女星文佳煐出生於德國的，精通英文、德文、韓文；平常又必須兼顧繁忙的演藝生活。對文佳煐來說，Reset是指回到舒適和放鬆的狀態，適時充電並獲得重新前進的力量。秘訣1 保養要確實：清潔、保濕、防曬秘訣2 溫開水：開啟美好的一天秘訣３ 維持內心力量：閉上眼睛、深呼吸、正面思考秘訣４做一些伸展動作