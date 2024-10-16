大谷翔平東征紐約睡整路！過去有不少報導指出，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平為了追求體能恢復，在比賽前需要大量睡眠時間。道奇在國聯冠軍戰G3、G4作客紐約大都會主場，全隊遠從洛杉磯東征來到紐約，大谷翔平在賽前記者會上表示，為了應付時差問題，在一整趟飛行中幾乎都在睡覺。
作客紐約有時差 睡眠最在意時間
過去在效力洛杉磯天使時期，大谷翔平對睡眠時間的重視，就數度成為球迷間的熱門話題。根據當時報導指出，他每場比賽前至少要睡10小時以上，並且比賽也不會提前過早抵達球場，而是儘量排出時間休息，藉以讓自己的身體快速恢復。
交手大都會的國聯冠軍戰G3賽前記者會，有媒體問到大谷翔平，從洛杉磯移動到紐約的路上都在做些什麼，大谷翔平表示：「主要都是在睡覺，而且我剛剛也在睡覺，所以現在還有點睏。比起西岸，東岸的時差比較難調整，所以這兩天的睡眠很重要。」
另外，談到睡眠品質的問題，大谷翔平闡述了自己的睡覺理念，說道：「我更在意的是睡了多久，而不是睡眠質量，睡越久越好。」大谷翔平目前在季後賽留下7場出賽紀錄，打擊率為2成22、上壘率3成44、長打率3成33，敲出1發全壘打。
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過去在效力洛杉磯天使時期，大谷翔平對睡眠時間的重視，就數度成為球迷間的熱門話題。根據當時報導指出，他每場比賽前至少要睡10小時以上，並且比賽也不會提前過早抵達球場，而是儘量排出時間休息，藉以讓自己的身體快速恢復。
交手大都會的國聯冠軍戰G3賽前記者會，有媒體問到大谷翔平，從洛杉磯移動到紐約的路上都在做些什麼，大谷翔平表示：「主要都是在睡覺，而且我剛剛也在睡覺，所以現在還有點睏。比起西岸，東岸的時差比較難調整，所以這兩天的睡眠很重要。」
另外，談到睡眠品質的問題，大谷翔平闡述了自己的睡覺理念，說道：「我更在意的是睡了多久，而不是睡眠質量，睡越久越好。」大谷翔平目前在季後賽留下7場出賽紀錄，打擊率為2成22、上壘率3成44、長打率3成33，敲出1發全壘打。