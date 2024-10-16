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大谷翔平東征紐約睡整路！過去有不少報導指出，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平為了追求體能恢復，在比賽前需要大量睡眠時間。過去在效力洛杉磯天使時期，大谷翔平對睡眠時間的重視，就數度成為球迷間的熱門話題。交手大都會的國聯冠軍戰G3賽前記者會，有媒體問到大谷翔平，從洛杉磯移動到紐約的路上都在做些什麼，大谷翔平表示：「另外，談到睡眠品質的問題，大谷翔平闡述了自己的睡覺理念，說道：「」大谷翔平目前在季後賽留下7場出賽紀錄，打擊率為2成22、上壘率3成44、長打率3成33，敲出1發全壘打。