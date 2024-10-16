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▲2NE1的2場演出已完售。（圖／拓元售票）

▲《2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN TAIPEI》2月9日加場再唱一天。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）

「YG第一代女團」2NE1將在2025年2月8日、9日於林口體育館開唱，會員預售票在昨（15）日賣光後，今（16）日上午11點正式開放一般售票，據悉2場總計18000張票券在90秒內賣光，實力相當驚人，許多沒買到票的粉絲都在哭喊：「根本搶不到啊！」2NE12NE1上一次來台開唱，已經是2014年4月26日、27日，4人帶著師弟團WINNER在天母體育館連唱2天，無奈2年後解散；今年5月17日正好是2NE1成軍15週年，她們宣布重聚好消息，確定從南韓出發，陸續巡迴菲律賓、印尼、日本、香港、新加坡、泰國等國，台灣則是此趟演出的最終站，原定2月8日僅一場演出，隨著會員搶先購的門票秒殺而決定加場，確定2月9日再唱一天，演唱會完整資訊如下。演出日期：2025年2月8日（六）18：002025年2月9日（日）18：00演出地點：林口體育館演出票價：7800元（VIP）、5800元、4800元、3800元、2800元售票日期：2024年10月16日（三）11：00售票系統：拓元售票