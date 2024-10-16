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▲舌頭不斷摩擦著已經腐蝕的蛀牙，導致鄭美愛罹患舌癌。（圖／KBS 슈퍼맨이 돌아왔다 YouTube）

南韓歌手鄭美愛近日上綜藝節目《超人回來了》（又譯：我的超人爸爸）分享抗癌過程，她在2021年底診斷罹患舌癌第3期，並透露罹癌原因與蛀牙有關，因蛀牙摩擦舌頭造成反覆發炎，最終演變成癌症。由於舌癌初期症狀不明顯，若發生在舌前2/3的舌癌，有4成已有頸部轉移的情形。有醫師提醒，民眾只要發現口腔出現異狀或異物、疼痛就應到牙科或耳鼻喉科檢查，及早發現、及早治療，預後狀況也較佳。鄭美愛在節目上透露自己在演歌全盛時期，被檢出舌癌第3期，因蛀牙不斷摩擦舌頭造成反覆發炎，最後演變成癌症，癌細胞也因此轉移到下顎。最後她進行了8小時的手術，最終切除1/3的舌頭及大範圍淋巴腺。並期望透過分享自己的經歷，能讓大眾更注意到口腔衛生的重要性。類似鄭美愛因蛀牙摩擦舌頭造成舌癌案例不算少見，悅庭牙醫診所院長曹皓崴去（2023）年在粉絲專頁分享有名28歲病患，因蛀牙進行根管治療，但後續蛀牙未即時就醫修復，不規則且銳利的牙齒，一直刮傷舌頭側邊造成破皮，反覆破2個月就醫後才發現已演變成舌癌。除了蛀牙外，配戴不合適的假牙也可能造成反覆摩擦舌側而演變成舌癌。門諾醫院耳鼻喉科醫師洪士涵今年初表示，有名64歲病患，無菸酒檳榔等不良嗜好，但因舌頭不斷摩擦假牙而發生癌變，2020年初在舌尖旁發現小潰瘍，拖了1年遲遲未癒，再加上有白斑，一就醫開刀後發現是舌癌末期。根據台灣癌症防治網奇美醫學中心耳鼻喉科護理師陳敏佳的文章表示，舌癌是口腔第2常見的腫瘤，最常發生在舌腹側緣或是中1/3舌側，再加上舌肌肉之間有許多肌肉界面，因此舌癌很容易往黏膜下蔓延。不過，由於舌癌初期症狀不明顯，也很多患者發現時，腫瘤往往已經長到1到2公分。該文章也指出，舌癌的症狀包含有白斑、潰瘍、疼痛以及吞嚥困難，若舌頭伸出固定、無法自由運動或有不對稱的情況，就表示深部肌肉已受到侵犯。倘若是發生在舌前2/3的舌癌，有4成患者出現頸部轉移情況，但若位置在舌尖或是舌背則較少見到頸部轉移。不過，該文章也提到，早期的舌癌經由手術將病灶切除再定期追蹤，一般預後良好，文獻指出5年以上存活率達80％，對於較晚期的舌癌，除進行手術治療外，還需配合放射線治療，治療效果會較顯著。因此，舌頭上的小病灶千萬不可輕忽它，才能早期發現早期治療。曹皓崴也提醒，牙裂、牙齒尖銳、配戴不合適假牙，都會導致口腔內出現傷口，建議民眾若傷口出現超過1個月未癒合，就一定要儘速就醫，千萬別輕忽。洪士涵則表示，隨著醫療進步，即使是期別較嚴重的癌症，都有機會能夠挽救，因此呼籲民眾，只要感覺口腔內出現異狀、異物或是疼痛、流血，都應該立即到牙科或耳鼻喉科檢查，尤其是有抽菸、喝酒、吃檳榔等高危險族群，必須更有警覺性，定期篩檢才能早期發現癌症、早期治療，預後狀況也較佳。