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北韓15日炸毀連接兩韓的京義線、東海線鐵公路部分路段，使得朝鮮半島緊張局勢加劇。美國國務院出聲呼籲，要北韓停止增加爆發衝突風險的行動，緩和當前局勢。綜合媒體報導，美國國務院發言人馬修米勒（Matthew Miller）表示，「我們看到北韓持續採取加劇緊張的行動，我們會繼續敦促他們緩解緊張局勢，並停止任何可能增加衝突風險的行為。」美日韓第14次外交副部級協商會議將於16日於韓國首爾舉行，預料將會談及北韓炸毀境內連接韓國公路一事，會議中也可能會討論到北韓當局在下月美國大選前，發起嚴重挑釁的可能性，以及應對方案。北韓15日炸毀連接兩韓的京義線和東海線鐵公路部分路段，距兩韓軍事分界線（MDL）最近僅10公尺，一度導致韓國開火警告。在2020年6月，北韓也將位於開城工業區內的兩韓聯絡辦公室炸毀；北韓領導人金正恩更在去年將兩韓關係定義為「敵對關係」。