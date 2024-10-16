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美國總統大選進入最後倒數20天，部分州的提早投票已陸續展開，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）同意接受保守派福斯新聞網（Fox News）於美東時間10月16日晚間6時專訪，引發關注。由於福斯一向被視為是共和黨總統候選人川普的友好陣營，這項消息也讓川普大為不滿，批評專訪主持人拜爾（Bret Baier）對左派太過軟弱。根據紐約時報報導，此次專訪將於美東時間10月16日晚間6時（台灣時間17日早上6點）在福斯新聞資深政治主播拜爾（Bret Baier）主持的「特別報導」（Special Report） 節目中播出，預計訪談時間約25到30分鐘。報導提到，這是賀錦麗首次正式接受福斯新聞網的專訪，總統拜登（Joe Biden）自上任以來，從未在福斯新聞網露面，因此賀錦麗此次受訪格外受到關注，民主黨高層對福斯新聞始終抱持敵意，甚至在2020年禁止福斯主辦黨內初選辯論，賀錦麗此次接受福斯新聞訪問，被視為是爭取中間選民支持。報導也指出，賀錦麗目前在非裔選民的民調上不如預期，據尼爾森（Nielsen）的研究數據，比起CNN或MSNBC，更多中間選民收看福斯新聞網，賀錦麗陣營希望能藉此接觸更多中間選民，並塑造她願意面對尖銳提問的形象。事實上，除了賀錦麗之外，賀錦麗的副手華茲（Tim Walz）在過去兩個週末，也接受了福斯新聞週日節目（Fox News Sunday）的專訪，顯見民主黨內部對與福斯新聞的態度有所轉變。不過，對於賀錦麗接受福斯新聞專訪，川普表達強烈不滿，根據Politico報導，周一在自家社群平台真實社群怒批福斯對於民主黨太過軟弱，直指福斯完全迷失了方向，川普更直接點名準備專訪賀錦麗的資深主播拜爾，還點名了賀錦麗陣營發言人薩姆斯（Ian Sams）與福斯新聞高層關係密切。川普在週日接受福斯主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）的訪問時也暗示，自己不會再上福斯受訪了，「因為這一切都化為烏有」。