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▲關智斌（右）與阿Sa（左）私下相約去健身房健身，展現兩人好交情。（圖／蔡卓妍Instagram）

41歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）與好友鍾欣潼（阿嬌）組女子團體「Twins」多年，日前在廣東佛山巡演開唱，有不少好友都到場支持。當晚同公司師弟關智斌擔任嘉賓，並開玩笑地當場下跪向阿Sa求婚，阿Sa笑回：「他（關智斌）願意娶，我就嫁」。由於兩人曾有「40歲沒結婚就嫁給關智斌」的承諾，也引起不少網友的關注。阿Sa曾與男星鄭中基有過一段婚姻，去年又宣布與交往6年的「百億太子爺」石恆聰分手。近日在演唱會中，關智斌對阿Sa求婚，女神的感情動態再受關注，不少網友想起阿Sa過去曾說過「40歲沒結婚就嫁給關智斌」的約定。面對網友的猜疑，阿Sa出席活動時大方回應「他（關智斌）願意娶，我就嫁！愛他一萬年」，隨後也幽默表示關智斌是她的「臨時老公」，大家有需要時就互相幫忙、打掩護，展現兩人好交情。網友也紛紛留言回應，「41歲的狀態真的好好，不嫁人也沒關係」、「所以是好閨蜜之間的玩笑啊」、「如果是真的就送上祝福！」、「兩人是開玩笑的吧，但是姊姊好漂亮」。