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鳥居對日本民眾而言，是連接神祇與人類居住地的通道。不過，近日一名智利女體操選手佩雷斯（Marimar Perez），竟在鳥居進行「引體向上」，還將15秒影片PO上網，引發爭議。綜合日媒報導，佩雷斯除了有體操選手的身份之外，還是一位頗具知名度的網紅，經常在IG和Youtube上分享旅遊影片，擁有13.7萬粉絲。佩雷斯最近在社群平台上傳一段名為「挑戰」的影片，只見佩雷斯雙手抓住鳥居的橫桿，做出引體向上動作，還跟著音樂的節奏左右律動。最後，佩雷斯露出笑容，雙手高舉，象徵完成一套動作。但這段影片在社群平台X炎上，日本網友痛批這是對日本神社和鳥居捐贈者的侮辱，要她別再踏進日本一步。眼見事態不妙，影片累積破千萬觀看，佩雷斯已將其IG設為不公開。