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國安局長蔡明彥今（16）日赴外交及國防委員會備詢，國民黨立委徐巧芯質詢時，連續秀出多張簡報，詢問媽祖遶境、女團SHE唱中國話、歌手周杰倫唱本草綱目、平常吃的豆漿油條、四大名著水滸傳等等、遊戲黑神話悟空及立委林楚茵看愛奇藝，算不算統戰？蔡明彥回應，正常的文化交流都予以尊重，但會提醒資安的相關問題。徐巧芯質詢時表示，立法院長韓國瑜說「中華民國是國、美麗台灣是家、中華文化是根、民主自由是寶」，蔡明彥是否認同？尤其是第三句；蔡明彥表示，所有政治人物的發言都尊重，國安單位不適合對政治人物每句話都做評論，這是國安局行政分際。徐巧芯追問，可是國安局警示，中共文化統戰手法多元，潛移默化影響台灣青年，「中華文化是統戰手法這句話從何而來？」蔡明彥回應，國安局講的是中共文化統戰手法多元，不是說中華文化是一種統戰，文化交流跟文化統戰是兩件不一樣的事，正常的文化交流都予以尊重；國安局警示的是，中共可能透過主辦單位、相關議題、討論角度包裝議題，灌輸相關政治意識形態。徐巧芯隨後秀出多張簡報，追問「媽祖繞境算不算統戰？SHE唱中國話算不算統戰？周杰倫唱本草綱目算不算？平常吃的豆漿油條算不算？四大名著水滸傳、紅樓夢、三國演義、西遊記算不算？」蔡明彥強調，國安局立場很清楚，正常的交流都尊重，但有違常、違法的會注意。徐巧芯再問，玩黑神話悟空算不算統戰？這個有爭議，有些人認為是文化統戰的一環。蔡明彥說，尊重業管機關的電玩分級，但就黑悟空整個遊戲出來之後，有很多的爭訊操作是在做統戰，「甚至說台灣就是沒有中國文化深度才做不出這類遊戲，這不是統戰什麼叫統戰？」徐巧芯詢問，所以蔡明彥認為，黑悟空玩家發表這些言論算統戰言論？蔡明彥回答「我講的是這些爭議訊息，請委員不要擴大講成電玩玩家，我並沒有這樣說」。徐巧芯也問，愛奇藝及抖音使用者算不算統戰？並秀出綠委林楚茵、議員許淑華照片，「那我們很多的政治人物、立法委員，都在立法院裡面看愛奇藝跟使用抖音，算不算統戰？」蔡明彥說，會提醒相關中共APP資安的相關問題。