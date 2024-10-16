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17年來未調整的營業稅起徵點將提高，財政部長莊翠雲今（16）日在立法院備詢指出，針對小規模營業人營業稅起徵點，銷售貨物從8萬元提高到10萬元，勞務從4萬元提高到5萬元，預計10月底公告，拚在明（2025）年元旦起實施。現行規定，小規模營業人若每月貨物銷售額8萬元以下、銷售勞務4萬元以下者，無須課徵營業稅，但隨著近年經濟發展，物價及營業人銷售額均有成長，不過，營業稅起徵點已有17年未調整。有立委今日在立法院財委會質詢財政部參考消費者物價指數（CPI）上漲情形，研擬調整營業稅起徵點的進展，對此，莊翠雲回應表示，此案備受各界關注，預計10月底對外預告，預告時間為30天，希望明年1/1起開始實施。並提到起徵門檻將調整，銷售貨物從8萬元調升到10萬元、銷售勞務從4萬元調高到5萬元。此外，金融業營業稅部分撥入「金融業特別準備金」，專款專用到今年底屆滿，業界爭取降低銀行、保險本業銷售額適用稅率。莊翠雲表示，目前沒有調整的規劃，稅率會維持5%，未來稅收全數進入國庫，支持國家建設。並強調台灣銀行業與保險業整體稅負，相較國際沒有比較高，財政部與金管會有密切溝通討論，編列明年預算歲入時，也會有討論。