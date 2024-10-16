我是廣告 請繼續往下閱讀

人力資源管理顧問公司美世（Mercer）近期公布2024年全球退休金指數報告，台灣在四十八的國家中排名倒數第十，較去年進步一名；荷蘭則再度拔得頭籌，亞洲以新加坡排名最高。報告按Ａ、Ｂ+、Ｂ、Ｃ+、Ｃ、Ｄ六個等級，評比各國退休金系統，冰島、丹麥和以色列緊隨荷蘭之後，名列全球前四名，荷蘭也是四十八個國家中唯一獲得Ａ級評比的國家。報告根據退休金系統的充足性、可持續性和完整性來評估。台灣拿到Ｃ，指數得分57.3，排名第39，和日本（排名36）、南韓（排名41）、 中國（排名31）、越南（排名38）、泰國（排名43）、巴西（排名33）同等級。報告建議，台灣退休金制度可提升整體指數的辦法，包括提高對最貧困老年人的最低支持程度、逐步提高國家退休金的領取年齡、提高高齡勞動力的參與率。報告也示警，全球有太多人臨退休時缺乏足夠的指導，無法有效管理儲蓄。美世高級合夥人暨報告主要作者諾克斯接受彭博訪問時說：「全球出生率下降且壽命更長。如果將人口老化、納稅人減少與政府債務和政府退休金的期望結合起來，勢必會在某處出現問題。」諾克斯指出，全球人口出現變化，這表示各國需要更靈活的退休方式，而不是設定固定的退休年齡。他表示，應鼓勵民眾兼職以補強退休金，這需要政府、雇主和勞工改變思維。中信銀15日發表「2024台灣家庭理財暨世代退休大調查」，也發現國人預期百歲退休金需準備約1427萬元，近八成自認退休準備規畫不足。要能支撐理想的退休生活，超過四成民眾認為至少需1500萬元退休金才能支應活到百歲的生活所需。