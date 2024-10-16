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名嘴朱學恒前年6月間，遭議員鍾沛君指控在酒後涉嫌性騷強吻，朱學恒今（16）日在臉書發文公開道歉，「本人於民國一百一十一年八月六日晚間六時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意。」據了解，朱學恒2022年8月6日晚間於包廂餐敘時，涉嫌趁友人離開、與國民黨台北市議員鍾沛君獨處時，性騷強吻對方，之後又不顧女方反抗，壓肩二度強吻得逞；去年6月間「#MeToo」事件爆發後，朱學恒在節目上大談MeToo運動引發鍾沛君不滿，遂於臉書發文揭露此事並提告。台北地檢署偵結後依強制猥褻罪起訴，案經台北地院審理，認定朱涉強制猥褻事證明確，判刑1年2月；朱學恒不服提起上訴，高院二審審理時，朱學恒改口坦承犯行，法官考量他有入監服刑可能，很可能滯留境外不歸，裁定10月6日起延長限制出境、出海8個月。朱學恒今在臉書發出公開道歉文，「本人於民國一百一十一年八月六日晚間六時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意；同時也對後續本人告發自己的行為及造成媒體新聞事件的發言進一步犯錯，造成A女的接續困擾致歉，本人已知悔悟，將不再對此事件做任何除道歉及認錯之外的發言」。朱學恆表示，也為此浪費社會及司法資源，做出不好的示範向社會道歉，「本人已經明白此舉的錯誤之處並深切反省。」