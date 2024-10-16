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美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍賽G3將於17日移師紐約進行，洛杉磯道奇隊投手大谷翔平於在接受媒體訪問時，談及國聯MVP最大競爭對手、大都會內野手Francisco Lindor的印象，大谷表示：「他是每次見面都笑著打招呼的好人，也是我喜歡的選手之一。」目前國聯冠軍賽道奇與大都會戰成1：1平手，從17日開始，道奇隊將在大都會主場進行三連戰。談到國聯MVP競爭的問題，大谷強調：「我認為Lindor從例行賽開始就一直帶領著球隊，他是一位非常出色的選手。」當聊到洛杉磯飛往紐約的旅程時，大谷表示季後賽與例行賽是截然不同的氛圍，「例行賽的成績並不算什麼。對我來說，只要球隊能在季後賽中勝利，那就是最重要的，我想Lindor也抱有同樣的心態，我們彼此都有這樣的心態，希望能進行一場精彩的比賽。」雖然大谷過去也曾前往紐約參加MVP頒獎典禮或作客洋基主場，但他笑稱自己對紐約的印象僅限於「透過巴士窗戶」看到的景象，「老實說沒有太深刻的印象，可能目前還沒有特別去什麼地方吧。」「我們之前去聖地牙哥比賽，當地的氛圍也非常棒。這次來到紐約客場比賽，會是什麼樣的感覺，對我來說也是第一次，所以我很期待。」大谷說。