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▲《此時此刻》入圍本屆金鐘獎九項大獎，郭雪芙表示感到壓力。（圖／李政龍攝）

▲詹子萱（右）古靈精怪的角色入圍最佳新人獎。（圖／李政龍攝）

第59屆金鐘獎日前公布入圍名單，Netflix作品《此時此刻》和《愛愛內含光》橫掃18項大獎提名！眾主演齊聚聯訪大玩自嘲，Lulu搭檔林柏宏拍《此時此刻》，首度入圍戲劇新人獎，她透露「紅內褲」護身秘辛：「紅內褲真的有用！」這回郭雪芙和劉俊謙首度入圍主角獎，與粉絲分享他們的緊張和期待。楊銘威以《此時此刻》中壓抑深櫃角色成功入圍男配角獎，挑戰自我演技極限。他表示，這次入圍是對自己表演的重大肯定，特別感激整個劇組的付出。楊銘威笑著表示，得獎後就與方志友去冰島旅行，更能享受這個特別的榮譽！同樣初次挑戰戲劇的Lulu黃路梓茵以最具潛力新人獎入圍，她透露：「演戲則是要非常專注在當下，進入角色，因此我在演員的歷程上收穫很多，特別是能和大帥哥林柏宏合作就是最大的收穫之一。」曾連續兩年以《婚禮歌手》、《綜藝大熱門》拿下綜藝節目主持人的她更搞笑說，當年拿獎靠的就是紅內褲，這次依然會靠它帶來好運。黃婕妤導演以《愛愛內含光》入圍九項大獎，展示出輕喜劇的創新能量。她說：「人生第一次金鐘可以和那麼多自己欣賞的導演一起入圍覺得非常榮幸！」而主演詹子萱在劇中演繹古靈精怪的角色，成功入圍新人獎。談到入圍心情，她直言自己倍感驚喜「這是一個特別的角色，能被關注真的非常開心！」該劇另一亮點是巫建和入圍最佳男配角獎，這位在劇中詮釋台客角色的實力派演員，也深受影迷支持。他表示能重回金鐘舞台，對自己來說是一種驕傲，讓人期待他當晚的表現。在《愛愛內含光》中，苗可麗以媽媽角色入圍最佳女配角。她表示，能與劇中「女兒」詹子萱一起入圍感到無比榮幸，並向詹子萱溫馨喊話：「最佳新人媽媽先給妳了！」詹子萱則透露張鈞甯送她的小吊飾將成為她當晚的「幸運符」，她感性地說：「當天應該會把她送的金鐘小吊飾掛在我的手機上，剩下的就是好好享受典禮。」