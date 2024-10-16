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▲比亞迪在東南亞市場取得電動車領頭羊的地位。（圖／美聯社／達志影像）

中國電動車（EV）廠商比亞迪(BYD)正在東南亞加強宣傳旗下高檔品牌「騰勢(DENZA)」，近期騰勢7座純電動MPV「D9」在新加坡上市。過去比亞迪主要在東南亞推廣大眾為導向的電動車，但考慮到部份地區也有高檔車的需求，將展開高端品牌的銷售。根據《日經新聞》報導，D9的續航里程最多為520公里，車內還具備按摩和冰箱的功能。負責比亞迪亞太區業務的劉學亮稱，將在東南亞所有國家銷售騰勢。新加坡是繼香港和柬埔寨之後在中國以外，銷售騰勢的第3個地區。比亞迪還計劃於2024年內在泰國，2025年在印尼和馬來西亞啟動騰勢的銷售。關於在日本銷售騰勢，比亞迪方面表示「沒有計劃」。騰勢是2010年比亞迪跟德國賓士合資創立的新品牌，專做高端電動車，鎖定願意花錢買舒適體驗的有錢客人，上個月轉為比亞迪的全資子公司。騰勢在中國和香港市場問世後，首次進軍海外選定跟中國一樣是左駕的柬埔寨，然後才是必須變更駕駛座方向的右駕國家新加坡。騰勢在新加坡先推豪華旗艦廂式休旅車D9，3排座椅足夠有小朋友的家庭乘坐，車上還有小冰箱、電動按摩椅和頂級音響等配備，加上新加坡車證的費用共約30萬新幣（約740萬台幣）。根據新加坡陸路交通管理局統計，今年到8月為止，新加坡的新交易電動車以比亞迪為最大宗，超過3000輛，其次是特斯拉的1500輛。