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▲▼李多慧下看台沒看清楚階梯，當場跌跤。（圖／走一日球迷 台湾プロ野球チアYouTube）

▲李多慧摀著胸口，驚魂未定，還跟姐妹分享自己沒看好階梯，不小心跌倒。（圖／走一日球迷 台湾プロ野球チアYouTube）

25歲南韓啦啦隊女神李多慧來台1年半，目前效力味全龍「小龍女」，即便前陣子負面爭議不斷，工作邀約依然紛至沓來，人氣居高不下，她日前在台北大巨蛋上工，原本姿態優雅，慢步走下舞台的樓梯，怎料，一不留神踩空而跌倒，李多慧驚魂未定，出糗畫面全被拍下。棒球YouTube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」上傳一支50秒影片，可見李多慧結束一段應援表演，與隊友依序走下看台，深知現場許多鏡頭對著她拍，李多慧面露甜美微笑，步伐故作妖嬈，一步一步走下台階，下一秒，視線沒看前方的她，腳不慎拐了一下，整個人差點往前跌趴在地上。穩住身體的重心後，李多慧仍然心有餘悸，臉部稍微扭曲，接著用手撫住胸口，看見隊友芮妮立刻搭上對方的肩，露出驚恐的表情，後來才平復情緒，繼續跳應援舞，原PO在標題大虧：「多慧差點撲街，走樓梯要專心，台上一條龍台下一條蟲！」李多慧走紅後，外貌曾經被放大檢視，有網友在Dcard發文問李多慧有沒有整型，附上她之前上節目的影片截圖，只見李多慧用手推自己的鼻子，證明挺鼻沒有動刀，原PO再放上李多慧以前和現在的美照做比較，並發表看法：「從小就是個美人胚子！我真的羨慕死耶...整體看起來是妝感跟稍微臉變得比較有肉的差別，還有照片濾鏡！自然美女就是讚！支持！」其他網友意見不一，「覺得以前比較好看，現在有點僵？但要看更早期的吧？韓國不是很早就會整了嗎」、「下巴、下頜線、嘴角感覺都有動過，但是不知道是不是打東西進去而已」、「看起來都不同人」、「每張照片都很漂亮，但我有點臉盲，感覺都像不同人，不過有幾張早期的跟現在滿像的，感覺沒整」，有人則自己做結論：「有沒有都一樣正！」