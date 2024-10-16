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▲林依晨（右）、許瑋甯都以《不夠善良的我們》入圍金鐘獎迷你劇集、電視電影最佳女主角，獲獎呼聲都不低。（圖／公視、MyVideo提供）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮週六（19日）舉行，向來以電影演出為主的柯震東，今年因《不夠善良的我們》入圍迷你劇集男配角獎，也將擔任頒獎嘉賓，不過早先傳出他和蔡昌憲會一起搭擋頒發迷你劇集、迷你劇集與電視電影導演、迷你劇集與電視電影男女主角等獎，其中在劇集和導演的部分，他參與演出的《不夠善良的我們》和《愛愛內含光》都獲得提名，勢必讓他在揭曉得獎名單時面對手心、手背都是肉的天人交戰。而他的經紀公司表示，其實沒有外傳要頒發的那麼多項，負責製播典禮的三立回應他只有頒發迷你劇集與電視電影男女主角和電視電影獎，雖然因此免於面對自己兩部作品對打，卻還是會碰上《不夠善良的我們》兩位女主角林依晨、許瑋甯的廝殺，要頒給哪一位，對另一位都會有缺憾，一樣很尷尬。今年的金鐘獎迷你劇集與電視電影女主角獎，入圍的除了《不夠善良的我們》兩位女星外，還有《公視人生劇展─彈味中的嬰孩》楊富江、《暗潮》楊貴媚和《八尺門的辯護人》雷嘉汭，各個戰力十足，競爭非常激烈，因此鹿死誰手，還很難預料。柯震東在《不夠善良的我們》主要是和許瑋甯的對手戲，可是與林依晨早先在電影《打噴嚏》也曾有不少感情戲，有如戲劇上的「舊愛打新歡」。對於這個奇特的處境，柯震東方面表示，又是頒獎人又是一起演出的夥伴，他的角色太微妙，先不回答太多，期待大家都有好成績好心情。