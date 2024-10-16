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▲10/16新電價上路，根據台店公告，凍漲行業別約有23類行業。（圖／台電）

依據經濟部電價費率審議會於上（9）月30日開會決議，今（16）日0時起調整電價，其中民生電價凍漲、產業用電平均漲幅為12.5%，最高調幅14%，但有3種行業類別例外，包括用電或產值衰退產業凍漲或減半調漲，《NOWnews今日新聞》特地整理相關電價調整資訊，供讀者參考。Q1：如何判斷是否有被調整10月新電價？A1：請依據電費單上列示的「行業別」，判斷自身行業的電價調整幅度。Q2：10月新電價何時調漲？A2：10月16日0時起實施。Q3：10月新電價調整配套措施？A3：1.餐廳、攤販集中市場等被分類在餐食業及外燴及團膳承包業、量販店、超商、超市，因其與民生物價相關性較高，原調漲14%，目前改為凍漲。2.農漁業、學校（幼兒園至大專院校）及社福團體凍漲，漲幅由目的事業主管機關循年度預算程序編列支應。3.花蓮地區住宿業凍漲。4.肉類、水產、蔬果、油脂製造等加工及乳品、碾穀、磨粉、澱粉製品製造業，自行車及其零件製造業、船舶及浮動設施製造業，獸醫業、醫院、診所、海洋水運業、資料儲存媒體製造業等凍漲行業別約有23類行業。石油及天然氣礦業、塑橡膠製品製造業、航空運輸業、電信業、廣播業、機械設備租賃業、汽車零件製造業、金屬結構及建築組件製造業，成衣、皮革、毛衣、紙漿、紙板、塑膠、合成橡膠、食材、化學製品、育樂用品製造業，污染整治業、道路工程、公用事業設施、建物完工裝修工程業、其他專門營造業，財產保險業、保險補助業、基金管理業、期貨業、其他金融輔助業、不動產業，機械設備、個人及家庭用品、智慧財產租賃業等共66類行業別。石油及天然氣礦業、塑橡膠製品製造業、航空運輸業、電信業、廣播業、機械設備租賃業、汽車零件製造業、金屬結構及建築組件製造業，成衣、皮革、毛衣、紙漿、紙板、塑膠、合成橡膠、食材、化學製品、育樂用品製造業，污染整治業、道路工程、公用事業設施、建物完工裝修工程業、其他專門營造業，財產保險業、保險補助業、基金管理業、期貨業、其他金融輔助業、不動產業，機械設備、個人及家庭用品、智慧財產租賃業等共66類行業別。