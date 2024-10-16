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▲去年5月，豐中女校友出面指控，在學時遭主任教官性騷擾、設局陷害。（資料畫面）

▲人本列舉張姓主任教官對女生性騷擾的驚人語錄。（資料畫面）

▲蔡生遭主任教官污衊偷錢，向同學抱怨「真的很生氣」。（資料畫面）

被稱為「台版黑暗榮耀」的豐原高中師對生集體霸凌案，外界將事件矛頭指向當時的學務主任，但學生卻直指主任教官才是實際帶頭霸凌者。事發超過一年半，台中市教育局今天終於宣布，教育部10月9日對前主任教官核予撤職、停止任用2年，2年不得介派為軍訓教官。豐中霸凌案於去年3月由當時的立委、現任教育部次長張廖萬堅，與人本教育基金會聯手揭發，高二蔡姓男學生長期被主任教官、學務主任等多名師長集體霸凌，在開學第二天走上絕路。該事件引起全國矚目，但豐原高中前學生自治會幹部認為，真正構成霸凌行為的行為人是主任教官與校安人員，而非學務主任，事後也有豐中女校友出面指控，在學時遭主任教官性騷擾、設局陷害。教育局今（16）日發布新聞稿表示，涉案的前學務主任已遭停聘2年處分；前主任教官的懲處，由教育局召開軍訓教官人事評審會決議撤職後函報教育部，懲處於日前出爐，教育部10月9日核予撤職並停止任用2年，2年不得介派為軍訓教官，即日起生效。該事件發生當下，豐中學生在網路憤怒發聲，指師長一直想把蔡生趕出學校「「摧殘多少學生你才願意？學生無法選擇老師，不應用過於偏激的方式令人走上絕路」。「之前犯過錯就可以違法搜身是不是？誣賴他偷錢就可以是不是？」「明明學生沒犯錯，強制逼迫學生寫檢討報告書，寫完還不給離開，硬要更改成學校想要的樣子」、「沒證據說人家偷東西，在那邊誣賴人家，還說要送少年法庭勒。」事後校方的處理態度被懷疑想大事化小，多次調查仍認定霸凌不成立，導致全國譁然，最終演變成校長下台。教育局在強大輿論壓力下，不斷退回校方調查報告。今年二月家屬終於收到霸凌調查報告，認定前學務主任、主任教官和學務創新人員等3人，對已故蔡生的不當對待是校園霸凌。當時豐原高中表示，霸凌事件成立，學務主任懲處停聘一年結束後接續處分，合併為停聘兩年；主任教官由台中市教育局決議予以撤職處分，一年內不得介派為軍訓教官；校安人員離職後不再錄。