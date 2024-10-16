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美國海軍驚傳墜機事故，15日晚間一架載有兩名機組人員的EA-18G「咆哮者」電子作戰機進行例行訓練時，於華盛頓州雷尼爾山（Mount Rainier）以東墜毀，機上兩名機組人員下落不明，美國軍方搜救工作正在進行中。綜合外媒報導，美國海軍發布聲明稿表示，出意外的EA-18G「咆哮者」是一架電子攻擊機，屬於F/A-18系列飛機，墜毀時正在進行例行訓練。截至當地時間15日晚上7點，兩名機組人員仍下落不明。美國海軍全力搜救，已出動海軍MH-60S海鷹直升機投入搜尋，至於墜機發生的具體原因仍待進一步調查釐清，等掌握更多資訊時將後續發布。該事故EA-18G「咆哮者」電子作戰機來自第130電子攻擊中隊，該中隊也稱為「VAQ-130」，是美國海軍歷史最悠久的電子攻擊中隊。