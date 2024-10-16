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基隆市長謝國樑昨坦承家族有人捐200萬元給民眾黨，網紅「四叉貓」劉宇則依據時間點推測，時任民眾黨立委的邱臣遠原想參選基隆市長，卻突然宣布不選，可能是「被賣掉」。對此，新竹市代理市長邱臣遠今（16）日回應，目前一切以市政為主，回應45萬新竹市民期待，也會落實高虹安市長擘畫的十大施政願景。新竹市代理市長邱臣遠今出席青年創新職涯嘉年華宣傳記者會，他接受媒體訪問時，也被問到京華城案外案的謝國樑家族200萬元疑似換來禮讓一事，邱臣遠未正面回應，僅強調今天是市政行程，一切以市政為重。他指出，目前狀態就是認真工作、專心市政，除了回饋新竹市民支持，也要爭取各界鼓勵。有關時代力量新竹市議會黨團今天指控，竹市府明年度預算編列6次出國，且涉嫌浮報經費580萬元。邱臣遠則回應，預算編列都依照市政規劃，並恪遵財政紀律。至於明年的新加坡行程，邱臣遠解釋，原本安排是今年參訪，但因市政工作才會延到明年。邱臣遠並強調，出國參訪行程是為了擴大青年參與，要把年輕人帶到國際。