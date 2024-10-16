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受到艾司摩爾（ASML）暴雷股價影響，美股4大指數全數收跌，台股今（16）日開低走低，早盤一度跌逾400點，最低下探22867點，盤中逐步回升，終場以大跌281點、跌幅1.21%，以23011點作收，守住2萬3關卡，成交量4106億元。權值股部分，台積電開盤就大跌30元，以1040元開出，但午盤止跌股價拉回，終場跌25元或2.34%，以1045元作收。鴻海則是守住200元關卡，跌2元或0.97%，以205元作收。聯發科跌25元或1.92%，以1275元收。成交量排行部分，新光金通過新新併，今日股價持續下跌1.29%到11.4元，成交量達18萬張居冠軍寶座。另鴻海受惠輝達利多，股價漲多拉回，成交量以9.5萬張次之。聯鈞跌4.5元，收229.5元，成交額141.41億元，排名第3。廣達跌0.5元，收295元，成交額87.2億元，排名第4。