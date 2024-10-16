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▲蕭敬騰爸爸（右一）日前在婚宴上叮囑新人要「添丁」。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰先前曾說，「我生出來的小孩決定是壞蛋」，因此考慮領養。（圖／蕭敬騰臉書）

37歲金曲歌王蕭敬騰（老蕭）和51歲經紀人老婆Summer在13日於台北萬豪酒店補辦婚宴，現場有600名賓客到場祝福，證婚人還請到綜藝一姐張小燕。不過蕭爸爸在致詞時，提醒新人要「添丁」，事後卻引發大眾討論，不僅有人挖出過去Summer對生子的看法，蕭敬騰在4年前提過想要領養小孩，甚至說「有我基因的小孩一定是壞蛋」的說詞也被翻出。蕭敬騰和Summer的婚禮上，他們的雙親也到台上致詞，蕭敬騰爸爸致詞時，先向Summer爸爸林光寧道謝，「謝謝你把你的女兒送給我們家，非常感激你們」，接著轉頭叮嚀蕭敬騰，「要注意一點，你老爸老了，你們要添丁，要有這個希望。」而林光寧中風多年，也坐著輪椅現身，同樣親自致詞祝福女兒女婿，讓人看了非常感動。其中蕭敬騰爸爸的說詞引起討論，就有人挖出，蕭敬騰在2020年出席紀錄片活動時，就提到自己不想親自生小孩，很早之前就考慮要領養小孩，認為只要小孩有自己的基因，就會有很多不好的期待，「我可能會對他有嚴格的要求」，但他認為愛不應該是被綁住、牽連的。蕭敬騰還直言，「我生出來的小孩絕對是壞蛋」，非常抗拒自己的基因，且如果小孩沒有和他一樣「中途轉變」，他擔心孩子會變成社會上的問題。他也認為，愛和基因沒有關係，就算未來是領養小孩，或找代理孕母，但「就像我愛動物一樣，我跟動物沒有基因關係，再說我父、母也沒有關係，他們一樣相愛啊，這才是純粹的愛。」