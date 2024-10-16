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ASML財報暴雷，美股4大指數全數收跌，連累台股今（16）日開低走低，早盤一度跌逾400點，最低下探22867點，盤中逐步回升，終場以23011點作收，守住2萬3關卡，大跌281點、跌幅1.21%，成交量4106億元。其中，三大法人合計賣超370億元。觀察今日台股表現，權值股部分，台積電開盤就大跌30元，以1040元開出，但午盤止跌股價拉回，終場跌25元或2.34%，以1045元作收。鴻海則是守住200元關卡，跌2元或0.97%，以205元作收。聯發科跌25元或1.92%，以1275元收。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由買轉賣」賣超341億元；投信賣超4.54億元；自營商（自行買賣）買超31.49億元，但自營商（避險）賣超56.12億元，三大法人合計賣超370億元。