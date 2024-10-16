國民黨立委羅廷瑋日前上網路節目時指出，這次敲羅、斷健、廢翔背後更深大意義，就是企圖傷害台中市長盧秀燕。罷羅團體今反譏他不檢討自己，還拖著提拔自己的前長官下水，「到現在還想要扯盧秀燕的後腿？」並引用昔日競選選手江肇國、資深媒體人黃揚明說法，酸他「就是個巨嬰」、「罷免你剛好」。
醞釀罷免台中市4選區廖偉翔、5選區黃健豪及6選區羅廷瑋的人民團體，近來在臉書成立「台中覺醒─展翅廢翔」、「斷健行動─下架黃健豪」、「敲羅行動─下架羅廷瑋」等社群。羅廷瑋14日接受主持人黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪時，指「敲羅、斷健、廢翔」醉翁之意不在酒，背後政黨運作痕跡很明顯，就是企圖將「期中考」往前提，以傷害盧秀燕，但台中市民非常嚴格，心中自有一把尺，不會認同這種操作。
公民團體今（16）日在「敲羅行動 - 下架羅廷瑋」粉絲頁中，發文挖苦慈母多敗兒，「請問小羅你是盧秀燕底下的那位敗兒之一嗎？」並指當初相信柯文哲推薦的選民十分失望，但羅廷瑋對於質疑不敢正面回應，還拖著提拔自己的前長官下水「到現在還想扯盧秀燕後腿？」
該文引用他人說法「如江肇國議座所言，羅廷瑋就是個巨嬰呢！」「笑死人，難怪撥雞（黃揚明）說罷免你剛好」。並連結罷免立委廖偉翔的臉書，指「感覺翔翔勇敢多了！」
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公民團體今（16）日在「敲羅行動 - 下架羅廷瑋」粉絲頁中，發文挖苦慈母多敗兒，「請問小羅你是盧秀燕底下的那位敗兒之一嗎？」並指當初相信柯文哲推薦的選民十分失望，但羅廷瑋對於質疑不敢正面回應，還拖著提拔自己的前長官下水「到現在還想扯盧秀燕後腿？」
該文引用他人說法「如江肇國議座所言，羅廷瑋就是個巨嬰呢！」「笑死人，難怪撥雞（黃揚明）說罷免你剛好」。並連結罷免立委廖偉翔的臉書，指「感覺翔翔勇敢多了！」