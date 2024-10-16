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為了聲援衛福部健保藥物政策改革方案，台灣製藥公會、製藥發展協會、與學名藥協會三大本土製藥公協會昨（15）日發表聯合聲明，除了呼籲政府應參照世界各國趨勢，財源有限情況下，鼓勵使用學名藥，成為平衡期待與現實的兩全政策。製藥三大公協會聲明指出，台灣全民健保作為全球少數成功實施全民健保的國家之一，過去30年來提供方面且可負擔的醫療服務，是政府有史以來，獲得最高滿意度的單一政策。不過，隨著全球藥品市場變遷，以及供應鏈挑戰日益增加，時常有原廠藥揚言退出台灣的聲音。製藥三大公協會認為，原廠藥會退出市場的原因有很多，除了價格因素，專利保護過期、市場需求變化、學名藥競爭、進口成本增加都可能是退出市場的原因。觀察世界各國的原廠藥在專利逾期之後的市場佔有率，美國、歐盟、加拿大等先進國家，逾專利期原廠藥市占率只有10到20%，原本原廠藥佔比較高的日本，也在政府政策引導下，學名藥使用比例在2023年達到80%。各國政府在財源有限的情況下，專利保護期間引進新藥，專利過後鼓勵使用學名藥，成為平衡期待與現實的兩全政策。根據經濟部統計資料顯示，我國藥品及醫用化學品進出口統計金額2023年出口值17.8億美金、進口值66億美金，藥品貿易逆差達48.2億美金，2022年受疫情影響大量進口新冠疫苗關係，貿易逆差更高達67億美金。顯示台灣醫藥品依賴進口程度相當大，若遭遇戰爭衝突，對社會防衛韌性是極大的挑戰。製藥三大公協會強調，世界先進國家除了積極引進新藥，同時也鼓勵學名藥使用及在地化生產，以維持國家醫療與藥品供應能量可長可久，避免過度依賴進口或一次性耗盡健保資源。台灣處在緊張的地緣政治環境下，如何避免缺藥，醫藥供應基本性的自給自足應是政府中重要的課題。因應國際區域衝突不斷，各國近年開始強化短鏈供應韌性安全，美國、歐盟、英國、日本都不約而同推出鼓勵藥品在地生產政策，確保藥品供應的可近性，保障民眾用藥穩定。衛福部與健保署預計今年推出藥價改革政策，希望從健保核價與調價的政策引導，穩定醫療必要藥品供應以避免缺藥，同時鼓勵使用國產原料藥及在台製造、鼓勵在台臨床的數據支持、P4學名藥等藥價加成措施。製藥三大公協會指出，除了鼓勵國產學名藥、生物相似藥及國產新藥外，也希望原廠藥能在台製造或委託在台生產，與歐盟、美國一樣，以鼓勵在地生產來強化藥品供應安全。對於進口學名藥，製藥公會則建議應比照國產學名藥在台執行BE，確立無族群人種差異維護民眾用藥安全。製藥三大公協會擁有近200家GMP藥廠會員，期待透過公私協力穩定國內藥品供給，打造完整的可靠性供應鏈體系，避免過度依賴進口原料和藥品，將有助於降低外部市場波動對台灣藥品供應的影響。