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北韓週二（15）炸斷連通兩韓的道路，兩韓局勢急劇升級，專家分析認為金正恩的首要目標是阻止「韓」流影響北韓年輕人，不過近期北韓才發生一起高中生因為聆聽分享K-POP音樂，竟遭同學檢舉導致全家被送到政治犯收容所監禁勞改，兩個家庭全家人莫名消失的消息更在當地掀起討論。這起事件發生在北韓北部與中國接壤的慈江道前川郡，其中2名年僅15歲的高中生因為在MP3播放器中存有數十首韓國流行音樂（K-POP）檔案，平常除了自己聆聽外，偶爾還會向同學們分享，但卻遭匿名向保安部的秘密警察們檢舉，經調查後被證實確實有「分享散播」的行為而被逮捕。《Daily NK》總編高英起引述消息人士指出，2名高中生和他們的家庭成員因連坐法突然「被消失」的消息在當地盛傳開來，推測應是被送進政治犯收容所內的「完全監控區」（Total Control Zone），由於北韓的政治犯受刑人人權低落，經常被獄方虐待、施暴，因此若被判終身監禁，就有如面臨「緩慢處決」必須服勞役致死。報導指出，這種把全家人送到政治犯收容所的重罰在慈江道成為熱議話題，推測北韓當局是因為慈江道當地有大量軍需工廠、軍事設施，必須避免當地居民接觸資本主義文化，對韓國生活心生嚮往才利用極端懲罰殺雞儆猴，但從過去經驗來看，居民可能只會在短期內低調行事，等風波結束又回到原樣。韓國首爾世宗研究所（Sejong Institute）朝鮮半島策略中心主任鄭相昌（Cheong Seong Chang）分析指出，北韓年輕人如今受到韓劇、Kpop等韓國流行文化的影響，對韓國生活產生嚮往，而金正恩的首要任務就是擺脫這種影響，才能繼續鞏固金氏家族對國內的統治，炸毀兩韓聯通道路則是金正恩堅定表明斷絕南北韓關係決心的一種方式。