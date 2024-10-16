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▲台北市「小蒙牛麻辣養生鍋」最後一間西門店10月20日熄燈。（圖／翻攝自小蒙牛頂級麻辣養生鍋FB）

▲台北民眾想吃小蒙牛只能衝林口店。（圖／翻攝自小蒙牛頂級麻辣養生鍋FB）

台北人的回憶餐廳又少一間！知名「小蒙牛麻辣養生鍋」在台北市的門店全滅，業者發出結束營業公告，證實最後一間「小蒙牛西門店因租約到期，最後營業日至2014年10月20日止」即將熄燈；北部民眾想吃只能衝林口。有別於四川麻辣口感、主打大陸蒙古草原藥膳火鍋的「小蒙牛麻辣養生鍋」，以鴛鴦鍋形式自由從6種湯底任選2款，搭配肉品、海鮮、蔬菜、火鍋料等食材，還有甜點飲料、當季水果、哈根達斯冰品等餐點無限享用，部分門市還提供多款啤酒無限暢飲，受到民眾歡迎。2024年起小蒙牛燒烤還升級成日式火烤，一次提供「火烤兩吃吃到飽」，既能吃麻辣火鍋、也能吃燒烤。「小蒙牛麻辣養生鍋」西門店於Google評論上，收穫超過4600則評論達4.6顆星。不過，民眾發現近年小蒙牛在台北市的內湖店、站前店相繼收掉，現在僅存西門店。沒想到，業者已發出結束營業公告，「證實最後一間『小蒙牛西門店』因租約到期，最後營業日至2014年10月20日止」即將熄燈。未來台北民眾想要吃「小蒙牛麻辣養生鍋」，最近距離可要跑到林口店才有得吃。雖然小蒙牛林口店今年9月才開幕，不過已有饕客好評推薦，提到林口店內供應美國和牛、澳洲和牛、松阪豬、干貝、日式咖哩飯，連甜點也有Hershey's冰沙及Häagen-Dazs聯名Pierre Herme的雪糕。