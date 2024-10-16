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美國總統大選僅剩約20天的時間，部分州已陸續展開提前投票作業，根據路透最新民調顯示，民主黨候選人賀錦麗在全國性民意調查中，小幅領先於共和黨對手、前總統川普約3%，雙方仍在4%的抽樣誤差範圍。民調也顯示，美國已登記選民投票意願算是相當踴躍。據《路透》報導，最新民調顯示，賀錦麗以45%對上川普42%，保持微幅領先，與一週前的民調相比，兩人差距仍維持在3%的誤差範圍內。在這份為期三天的民調中，有78%的已登記選民，這些已登記選民包括 86% 的民主黨人和 81% 的共和黨人，表態自己「絕對」會參加總統選舉投票，確定會去投票的選民占比高於2020年10月23日至27日的民調結果74%，當時表示確定會投票的民主黨人為74%，共和黨人為79%。調查中也問到在處理政治極端主義和對民主的威脅上，誰的表現更好，賀錦麗以43%領先川普的38%；賀錦麗更在醫療保健政策方面取得領先川普14個百分點的絕對優勢；至於川普則在處理「經濟、失業和就業」問題上，以45%領先賀錦麗的40%。路透也補充提到，其中七個搖擺州可能最具決定性，民調顯示，賀錦麗和川普在這些搖擺州的支持率不相上下，許多結果都在誤差範圍內。