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▲小S很意外和派翠克搭檔主持也能入圍金鐘獎。（圖／記者吳翊緁攝）

▲小S在蕭敬騰婚禮上遇到入圍女配角的賈靜雯，笑說想用酒潑她。（圖／記者吳翊緁攝）

小S今年以《小姐不熙娣》入圍第59屆金鐘獎綜藝主持人獎，今（16）日她出席代言活動，表示對一起主持的派翠克很有信心，但對於沒有以《此時此刻》入圍戲劇類女配角獎，讓她感到相當遺憾，她透露在蕭敬騰的婚禮上有遇到入圍女主角獎的同劇演員賈靜雯，笑說：「真的很想拿酒潑她！」。小S表示很開心能夠入圍綜藝主持人獎，因為過去與蔡康永搭檔時，總覺得能夠入圍都是有了蔡康永的知性加持，這次與派翠克一起主持仍受到評審的認可，讓她感到意外。小S透露她並沒有準備得獎感言，但無論如何第一個要感謝的就是姊姊大S。不過去年小S在《此時此刻》和吳慷仁的大尺度床戲引發全網討論，然而這次她並未入圍戲劇類女配角，小S笑說有在蕭敬騰的婚禮上有遇到以《此時此刻》入圍女主角的賈靜雯，高喊：「真的很想拿酒潑她！」原本她也蠻期待是不是有機會入圍，一圓20年前以《求婚事務所·戀戀風塵》角逐最佳女配角獎時落馬的遺憾，可惜今年還是錯失。而比入圍更開心的，則是她今早量體重發現自己瘦到45.3公斤，因為近期她一直努力控制飲食、運動與戒酒，讓她感嘆成果終於顯現。而聽到有媒體建議她可與派翠克一起走紅毯時，小S則哭笑不得地直呼他們倆十指緊扣也沒人要看。