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▲台灣「舉重女神」郭婞淳，今（16）日出席「從1開始－給近貧弱勢孩子一塊舞台」記者會，擔任愛心大太陽邀請全民響應公益。（圖／記者李政龍攝）

▲台灣「舉重女神」郭婞淳，今（16）日出席「從1開始－給近貧弱勢孩子一塊舞台」記者會，擔任愛心大太陽邀請全民響應公益，現場由新北市雙溪高中弦樂團同學指導，用大提琴拉出起經典童謠。（圖／記者李政龍攝）

▲全聯福利中心率先拋磚引玉捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）為募款活動暖身，回饋社會發揮企業影響力，傳遞更多愛與善意，實踐有溫度「公益賣場」之理念。（圖／記者李政龍攝）

舉重女神好有才！今年全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會首度攜手普仁青年關懷基金會合作零錢捐，邀請台灣「舉重女神」郭婞淳擔任愛心大太陽邀請全民響應公益，希望透過響應公益活動，呼籲大眾關注近貧弱勢學子的學習議題，成為孩子生命中的陽光。對於受邀擔任公益大使，郭婞淳受訪時表示：「一直以來都有關懷近貧孩子，因為這些孩子沒辦法很穩定的就學，或得到學習資源，透過這次活動，可以提供孩子學習跟體驗課程的資源。」同時分享自身經驗：「談到自己一路走來受到的幫助，郭婞淳說：「，她的專注與熱情感染了眾人，瞬間將氣氛推向高潮。並坦言：「剛開始聽到要體驗拉琴，很擔心會不會拉不出什麼東西，謝謝小老師把自己教得很好。」全聯「愛從1開始」攜手普仁青年關懷基金會，即日起在全台全聯福利中心門市展示海報與宣傳小手冊，亦有設置「愛心零錢箱」，並於PXTV播放「給孩子‧一塊舞台」愛心公益影片。期待第四季藉由公益大使郭婞淳號召，鼓勵民眾響應公益投下零錢，也可使用手機PX Pay愛心捐贈功能，透過最方便的付款工具全支付捐款或捐贈福利點數，支持「大手拉小手～助學、育成暨引導計畫」協助近貧弱勢學子，舉起希望、撐起未來。全聯佩樺圓夢社會福利基金會張宜君董事也表示，基金會秉持「化小愛為大愛」之理念，協助弱勢偏鄉兒少，期待能成為他們翻轉生命的一把鑰匙，開啟他們心中的盼望，用１塊錢的力量「給孩子一塊舞台」，成為他們生命中最有力的後盾與翅膀，打造讓愛散播美好的生活。