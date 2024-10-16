舉重女神好有才！今年全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會首度攜手普仁青年關懷基金會合作零錢捐，邀請台灣「舉重女神」郭婞淳擔任愛心大太陽邀請全民響應公益，希望透過響應公益活動，呼籲大眾關注近貧弱勢學子的學習議題，成為孩子生命中的陽光。郭婞淳現場還由新北市雙溪高中弦樂團同學指導，用大提琴拉出起經典童謠，為活動注入更多溫暖與活力。
回憶成長歷程 感念路上貴人多
對於受邀擔任公益大使，郭婞淳受訪時表示：「一直以來都有關懷近貧孩子，因為這些孩子沒辦法很穩定的就學，或得到學習資源，透過這次活動，可以提供孩子學習跟體驗課程的資源。」同時分享自身經驗：「以前身邊一些學弟學妹，生活蠻困難的，但可能沒辦法抵達一個門檻，就沒有獲得這些補助，看了就蠻不捨得，很感謝全聯有這次行動去幫助。」
談到自己一路走來受到的幫助，郭婞淳說：「小時候一直都很想打籃球，後來到了國中教練才讓我去練舉重，現在想想很有趣，那時候一直想要跟教練唱反調，教練都很篤定相信我，可以站上國際舞台，每個階段都很幸運，遇到很多貴人。」
現場學起大提琴 呼籲全民響應公益
有趣的是，記者會現場變身音樂小教室，郭婞淳與新北市雙溪高中弦樂團來場精彩的音樂切磋，由同學教學示範大提琴指法，郭婞淳大秀音樂天賦，現學現賣拉起經典童謠「瑪莉有隻小綿羊」，令在場媒體朋友驚喜不已，她的專注與熱情感染了眾人，瞬間將氣氛推向高潮。
合力完成演出後，本身會彈鋼琴的郭婞淳笑說：「這輩子第一次學大提琴，手真的很算，沒辦法控制的那種。」並坦言：「剛開始聽到要體驗拉琴，很擔心會不會拉不出什麼東西，謝謝小老師把自己教得很好。」
全聯「愛從1開始」攜手普仁青年關懷基金會，即日起在全台全聯福利中心門市展示海報與宣傳小手冊，亦有設置「愛心零錢箱」，並於PXTV播放「給孩子‧一塊舞台」愛心公益影片。
募款金額持續上升 全聯率捐千萬福利點數
全聯行銷部協理劉鴻徵表示，統計今年零錢捐前三季總募得金額1863萬，其中PX Pay募得福利點數1727萬點（相當於172.7萬元)，全支付募得金額31萬。期待第四季藉由公益大使郭婞淳號召，鼓勵民眾響應公益投下零錢，也可使用手機PX Pay愛心捐贈功能，透過最方便的付款工具全支付捐款或捐贈福利點數，支持「大手拉小手～助學、育成暨引導計畫」協助近貧弱勢學子，舉起希望、撐起未來。
全聯福利中心率先拋磚引玉捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）為募款活動暖身，回饋社會發揮企業影響力，傳遞更多愛與善意，實踐有溫度「公益賣場」之理念。
全聯佩樺圓夢社會福利基金會張宜君董事也表示，基金會秉持「化小愛為大愛」之理念，協助弱勢偏鄉兒少，期待能成為他們翻轉生命的一把鑰匙，開啟他們心中的盼望，用１塊錢的力量「給孩子一塊舞台」，成為他們生命中最有力的後盾與翅膀，打造讓愛散播美好的生活。
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對於受邀擔任公益大使，郭婞淳受訪時表示：「一直以來都有關懷近貧孩子，因為這些孩子沒辦法很穩定的就學，或得到學習資源，透過這次活動，可以提供孩子學習跟體驗課程的資源。」同時分享自身經驗：「以前身邊一些學弟學妹，生活蠻困難的，但可能沒辦法抵達一個門檻，就沒有獲得這些補助，看了就蠻不捨得，很感謝全聯有這次行動去幫助。」
談到自己一路走來受到的幫助，郭婞淳說：「小時候一直都很想打籃球，後來到了國中教練才讓我去練舉重，現在想想很有趣，那時候一直想要跟教練唱反調，教練都很篤定相信我，可以站上國際舞台，每個階段都很幸運，遇到很多貴人。」
現場學起大提琴 呼籲全民響應公益
有趣的是，記者會現場變身音樂小教室，郭婞淳與新北市雙溪高中弦樂團來場精彩的音樂切磋，由同學教學示範大提琴指法，郭婞淳大秀音樂天賦，現學現賣拉起經典童謠「瑪莉有隻小綿羊」，令在場媒體朋友驚喜不已，她的專注與熱情感染了眾人，瞬間將氣氛推向高潮。
合力完成演出後，本身會彈鋼琴的郭婞淳笑說：「這輩子第一次學大提琴，手真的很算，沒辦法控制的那種。」並坦言：「剛開始聽到要體驗拉琴，很擔心會不會拉不出什麼東西，謝謝小老師把自己教得很好。」
全聯「愛從1開始」攜手普仁青年關懷基金會，即日起在全台全聯福利中心門市展示海報與宣傳小手冊，亦有設置「愛心零錢箱」，並於PXTV播放「給孩子‧一塊舞台」愛心公益影片。
募款金額持續上升 全聯率捐千萬福利點數
全聯行銷部協理劉鴻徵表示，統計今年零錢捐前三季總募得金額1863萬，其中PX Pay募得福利點數1727萬點（相當於172.7萬元)，全支付募得金額31萬。期待第四季藉由公益大使郭婞淳號召，鼓勵民眾響應公益投下零錢，也可使用手機PX Pay愛心捐贈功能，透過最方便的付款工具全支付捐款或捐贈福利點數，支持「大手拉小手～助學、育成暨引導計畫」協助近貧弱勢學子，舉起希望、撐起未來。
全聯福利中心率先拋磚引玉捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）為募款活動暖身，回饋社會發揮企業影響力，傳遞更多愛與善意，實踐有溫度「公益賣場」之理念。
全聯佩樺圓夢社會福利基金會張宜君董事也表示，基金會秉持「化小愛為大愛」之理念，協助弱勢偏鄉兒少，期待能成為他們翻轉生命的一把鑰匙，開啟他們心中的盼望，用１塊錢的力量「給孩子一塊舞台」，成為他們生命中最有力的後盾與翅膀，打造讓愛散播美好的生活。