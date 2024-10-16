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▲運動不分年齡，從9歲到99歲皆可參加運動的樂趣，展現全民參與的精神。（圖／屏東縣府提供）

2024全民運動會將於10月26日至31日在屏東縣登場，屏東縣長周春米今（16）日北上體育署主持全運會記者會，宣告屏東已做好萬全的準備。本屆賽事設有33項競賽，創下全民運史上項目最多的紀錄，邀請全國各地的好手與民眾齊聚屏東，奧運女子拳擊金牌選手林郁婷也親臨為選手加油。全民運吉祥物「驕仔」領著各年齡層的民眾一同跳起「綻放舞」，為記者會揭開序幕，生動詮釋運動無分年齡，從9歲到99歲皆可享受運動的樂趣，展現全民參與的精神。周春米表示，許多單項競賽目前已在屏東各地如火如荼進行，36個比賽場地均已整備完成。她強調，10月不僅是屏東的運動月，更是全國的運動月，屆時超過1.3萬名隊職員將齊聚屏東，也誠摯邀請全國民眾一同參與這場體育盛會。開幕式將於10月26日下午5時30分在縣民公園盛大舉行，林郁婷將現身領唱國歌。周春米讚揚林郁婷在奧運賽場上的出色表現，不僅頂住壓力，更在面對挑戰時展現了不屈不撓的精神，成為所有運動員的榜樣。林郁婷表示，訓練與比賽過程中的每一個挑戰，正是她突破自我、最終登上巴黎奧運頒獎台的重要歷程。她強調，比賽結果固然重要，但追求成績的過程與成長更為珍貴。鼓勵所有參賽者要相信自己，努力朝著夢想前進，一起為目標奮鬥。