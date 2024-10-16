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▲《新楓之谷》「星夜馬戲團」活動方式。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》「星夜馬戲團」提供全年最高550%經驗值加成，更將送出超實用大放送。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》首度舉辦的「楓之谷時尚週」即日起至1112盛大登場。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》每年備受玩家期待的年度升等盛典「星夜馬戲團」即將於10月30日火熱開跑！此次的馬戲團來到武功高手齊聚的武陵桃園，為玩家帶來全年最高的550%經驗值加成，讓玩家們享受極速升等的爽快體驗！還有多樣限時專屬活動及獨家獎勵等玩家挑戰，錯過再等一年！此外，首度舉辦的「楓之谷時尚週」活動亦於今（16）日火熱開跑，超過200項萬聖節風格及日常百搭時裝等玩家來收集！每年玩家最期待的升等盛典「星夜馬戲團」將於10月30日至11月26日火熱開跑！今年來到集結楓之谷世界中眾多武功大師們的武陵桃園，不僅提供絕佳的鍛鍊機會，還準備豐富的武林寶物要傳承給有決心的修行者。本次兩大主要升等活動為「成為神仙的祕法」和「一！二！蕭公的內功修煉」，玩家可在每週三重新選擇進行。擊殺250隻等級範圍怪物，即可發動技能效果，最高可達到550%經驗值加成，快速升等輕鬆無壓力！擊殺1000隻等級範圍怪物，召喚特殊怪物。擊敗後將依據玩家進行六轉與否，發放「核心寶石」、「經驗的核心寶石」、「靈魂艾爾達碎片」、「靈魂艾爾達氣息」等支援型道具，每日最高可獲得「靈魂艾爾達碎片」*25個與「靈魂艾爾達氣息」*600個。玩家們不僅能透過活動收集「幻想硬幣」來提升至四個不同的設計師等級，還能獲得對應的獎勵。達到指定設計師等級，還能獲得對應的專屬優惠，讓商城道具在帳號內角色間無痛轉移，一年一度僅於星夜馬戲團活動限定開放的功能，玩家千萬要把握！：獲得極限燃燒加速器，大幅提升升等效率。：解鎖裝備傳授功能，讓角色之間進行裝備轉換。：解鎖髮型轉移，自由變換角色的外型設計。：解鎖商城轉移功能，讓商城道具能在角色間轉移使用。「星夜馬戲團」還推出武陵桃園風格的八項趣味小遊戲，根據玩家的設計師等級解鎖不同內容，其中三大亮點活動為「煮出神秘靈藥」、「道公的道術傳授」、「星夜武陵道場開幕！」，詳細說明如下。：玩家達到見習者設計師後開放，透過狩獵怪物獲得高級藥材，隨機調配不同效果的靈藥，為角色提供特殊能力Buff；歡迎玩家一同體驗仙人熬煮靈藥的獨特感受！：達見習者設計師後開放，玩家可指定帳號內的角色為修煉角色或培訓角色，當修煉角色進行狩獵時，培訓角色也能獲得一定比例的經驗值，是絕佳的聯盟戰地等級培養機會！：挑戰自我極限，攀上武陵道場的頂端！玩家於指定時間打敗各樓層的怪物後依分數獲取經驗值及「幻想硬幣」等獎勵，首次獲得最高1000分的玩家還能拿下「星夜武陵道場征服者」！與此同時，即日起至11月12日，首度舉辦的「楓之谷時尚週」也將盛大登場！萬聖貓與卡蜜拉的攤位將接力現身，帶來超過200件萬聖節風格與百搭日常時裝，必須要最Fashion的外觀型玩家絕對不能錯過！此外，玩家每日擊殺1000隻等級範圍怪物，即可獲得每日獎勵「EXP交換券」*500張與「萬聖貓/卡蜜拉禮券」*3張，可於商店兌換各種時裝，包括充滿魔法色彩的「魔法學校魔幻紫學生服」、散發出貴族氣質的「神秘薔薇服裝」與萬聖節專屬造型的「扮幽靈服裝」，隨心搭配喜愛穿搭，展現個性化風格！為了歡慶時尚週到來，官方也特地準備時尚週登入送活動，即日起至11月12日，每天登入可以獲得「萬聖貓/卡蜜拉禮券」*1張，10月16日至10月29日發放「萬聖貓禮券」，10月30日至11月12日發放「卡蜜拉禮券」，玩家們可以自由兌換喜歡的時裝！