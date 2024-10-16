我是廣告 請繼續往下閱讀

中東情勢近期不斷升溫，以色列與黎巴嫩真主黨衝突不斷，9月發動空襲以來，不但炸死真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah），真主黨領導層也接連遭到狙擊，真主黨高層近期罕見顯露緊張，喊話以色列趕快停火，但也表示若以色列繼續攻擊，將讓以色列感受痛苦。根據以色列時報等媒體報導，真主黨在以色列展開攻擊以來，高層幹部傷亡慘重，僅存的真主黨副領導人卡西姆（Naim Qassem）在上週向以色列呼籲停火，15日再度透過廣播錄音喊話。卡西姆透過錄音稱「如果以色列人不希望停火，我們將繼續」，並稱真主黨已經採取了新的戰略，將為以色列帶來痛苦，儘管他呼籲停火，仍強調將繼續戰鬥，堅稱這段發言並沒有示弱。然而，真主黨高層表達同意停火的條件是結束加薩的戰鬥，以色列與哈馬斯在加薩的交戰已經一年多。以色列方面沒有立即發表回應，不過以色列總理納坦雅胡在與法國馬克宏的通話中，重申不會單方面停火。