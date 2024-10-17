我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周旭桓醫師：三陰性乳癌被稱為「最惡乳癌」，呼籲「早篩早治」。（圖／周旭桓醫師臉書）

▲癌症希望基金會呼籲女性應定期篩檢，提升民眾對乳癌防治的重視。（圖／癌症希望基金會提供）

癌症希望基金會官網 https://www.ecancer.org.tw/ 不夠善良的我們 編導 徐譽庭臉書 https://www.facebook.com/DearMagHsu 周旭桓醫師 臉書 https://www.facebook.com/hsuhuanchou

隨著台劇《不夠善良的我們》入圍金鐘獎，許瑋甯飾演的Rebecca成為觀眾熱議焦點。劇中Rebecca看似獨立自主、事業有成，但在得知自己罹患乳癌後，展現了她的脆弱與堅強。劇中她在捷運上遭其他乘客斥責讓座的瞬間，無奈地回應：「你看不出來我得乳癌嗎？」引發許多觀眾的深思與共鳴。癌症希望基金會指出，劇中Rebecca的遭遇，其實是許多年輕女性癌友的真實寫照，面對乳癌如能早期發現、早期治療，五年存活率非常高，但健保目前在早期乳癌的治療上仍存在缺口，尤其是乳癌中最兇猛的「三陰性乳癌」，應給癌友更多支持，減輕治療負擔。《不夠善良的我們》編導徐譽庭分享Rebecca角色的設定與想法，是來自於工作伙伴發現罹患了乳癌，當時這個消息讓她非常的震驚與自責，在伙伴這些年抗癌的過程中，她作為一個近身的觀察者，深刻領悟到定期身體檢查的重要性之外，也深深感受我們對於每天與我們同在的身體，好像過於忽略。也希望我們都能從此刻開始感謝我們的身體，並傾聽我們的身體，此外樂觀的心態，與積極的治療非常重要，因為「樂觀是最有效的藥！」根據110年國民健康署統計，乳癌連續19年居女性癌症發生率之首，對女性健康造成嚴重威脅。台北長庚醫院一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓坦言，乳癌各亞型當中，以三陰性乳癌的治療最棘手，目前健保唯一的武器就是傳統化學治療，又多發生於年輕女性，腫瘤生長速度快、轉移風險高，加上比較容易擴散的特性，因此被稱為「最惡乳癌」，這群癌友需要更多的支持與協助。他舉早期三陰性乳癌為例，根據最新的國際治療指引，早期首選治療為術前術後完整的免疫藥物輔助治療，但健保尚未給付，相較於其它亞型的早期乳癌，健保都有提供好的治療武器，唯三陰性乳癌目前仍只有化療可用，健保給癌友的支持相對少很多，處境格外艱難。癌症希望基金會嚴必文副執行長強調，乳癌早篩早治非常重要，據統計，零到二期的乳癌如能及時治療，五年存活率超過九成，如果是第四期的乳癌，五年存活率降到只剩四成，因此，呼籲女性應定期乳癌篩檢、勇敢面對治療，才能戰勝乳癌。此外，鼓勵癌友及早、積極治療，也需要健保的支持，該會2022 年曾進行「癌友自費調查」發現，台灣約有兩成癌友的自費治療超過100萬元，而同年主計總處統計，一般家庭家戶儲蓄為27.4萬元，換言之，家中一旦有人罹癌，整個家庭將從平民變成「貧民」，而早期三陰性乳癌，在目前的健保給付缺口下，除了醫師棘手，病人的自費負擔也很重；「乳癌病人很多都與劇中的Rebecca年齡相仿，扮演家中重要的經濟和情感支柱的角色。」嚴必文說，曾有癌友為了活下去，不得不把多年積蓄的買房頭期款拿來自費治療，更何況是負擔不起自費治療的癌友，該怎麼辦？尤其是早期三陰性乳癌的病友，目前僅有化療納入健保給付，呼籲健保應提供這群癌友更多的支持，給付國際標準治療，幫助她們擺脫經濟壓力的煎熬，勇敢對抗乳癌。