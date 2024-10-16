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▲小S認為長輩就是愛講一些希望健康、抱孫的場面話。（圖／記者吳翊緁攝）

▲小S和老公許雅鈞在蕭敬騰婚禮上和林熙蕾合照，許雅鈞大讚林熙蕾「很美、追不到」，小S對此表示不會走心。（圖／記者吳翊緁攝）

金曲歌王蕭敬騰和經紀人Summer在13日補辦婚禮，婚禮上蕭敬騰爸爸向新人喊話要「添丁」，引發大眾討論，婚禮賓客之一小S今（16）日出席代言活動，她對此緩頰：「我覺得長輩會講的就是那些。」蕭敬騰的父親在致詞時，向Summer爸爸林光寧道謝：「謝謝你把你的女兒送給我們家。」又接著轉頭叮嚀兒子：「要注意一點，你老爸老了，你們要添丁，要有這個希望。」然而因為Summer已經51歲，讓許多網友認為太強人所難。入圍本屆金鐘獎綜藝節目主持人獎的小S，今日在訪問時談到當時蕭爸爸提到「添丁」，她一開始還誤以為是在說「廖添丁」。雖然網友們都紛紛為51歲的Summer打抱不平，小S則認為其實就只是長輩們常會說出口的祝福話語，像是希望健康、抱孫等，一些在歡樂氣氛下說的話。她也表示，夫妻倆不用太在意別人的看法，只要按照自己喜歡的方式過生活就好。婚禮當天還有個小插曲，小S夫婦和林熙蕾合影時，許雅鈞忍不住誇讚林熙蕾太美，甚至脫口而出「我追不到她」。當被問到是否會因老公的這番話吃醋，小S輕鬆回應，笑說許雅鈞30年前就認識林熙蕾，應該根本沒有「追」的機會。