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▲蔡生上傳「我死都不會休學」的影片後輕生，同學事後傷心留言「史上最笨的大笨蛋」。（資料畫面／人本教育基金會提供）

豐原高中蔡姓高二學生，疑遭師長們長期集體霸凌，去年2月在家輕生，台中市教育局今宣布，前張姓主任教官撤職並停止任用2年。蔡生父親得知懲處結果後表示，整個調查過程一拖再拖、一延再延、「就是在袒護他們自己人」，懲處結果也是右手打左手。他失去一個孩子，兩三年後，霸凌孩子的大人都能依法回到教育現場，這樣的教育體系要讓人如何相信？豐原高中蔡姓男生疑不堪長期遭師長在校霸凌、搜身、罵「垃圾」、逼休學，於去年2月開學第二天輕生。繼今年初宣布張姓學務主任停聘2年、黃姓校安人員不再錄用；台中市教育局今（16）日再宣布，教育部核予張姓前主任教官撤職並停止任用2年。蔡爸爸得知後說，之前的懲處結果很清楚顯示，學務主任不久後就能依法回歸教育場域，即使家長提出申復，也無法改變什麼。至於張姓主任教官，就算加上另一件女生性騷申訴案被停職1年，頂多就是3年不能當學校教官而已，他的軍職有遭汰除嗎？蔡爸爸說，學校師長只因兒子不服管教，就集體對他霸凌、貼標籤，「學校應該是避風港，怎麼會發生集體霸凌？我因此失去了一個小孩」，案件反覆調查期間「學校及教育局從沒對我說道歉」。自己這一年多來經歷的，大家都看在眼裡，「過程一拖再拖、一延再延，一直在規避、袒護他們自己人」，督學和他溝通時，還要他相信教育局，如今「用右手打左手，要怎樣相信？」