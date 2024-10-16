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台灣自來水公司第二區管理處今（16）日公告，為配合航空城後續開發所需水量並提升供水，辦理「大園區中正東路橫山橋至民生南路管線汰換工程」進行施工停水，預計在18日22時起至19日13時止，共15小時進行停水，請民眾預先儲水備用。這次停水戶數約3585戶、降壓戶數約4643戶。根據公告指出，停水區域為桃園市/大園區/橫峰里、大園里、內海里、圳 頭里、埔心里(中山北路、中山南路、中正一街、中正三街、 中正二街、中正東路、中正西路、中興街、中華路、仁壽 路、信義街、和平一街、和平二街、和平東路、和平西路、 國際路一段、圳頭路、大同街、大觀路、平安路、後館一 路、忠孝一街、忠孝三街、忠孝二街、文化街、新生北路、 新生路、橫湳路、民安路、民生南路、民生路、水源路)。降壓區域為桃園市/大園區/內海里、圳頭里、後厝里、沙 崙里、竹圍里、海口里(三民路一段、中央路、中油沙崙聯 絡道、中華路、仁愛一街、仁愛二街、光明街、內海路、 古亭路、國際路一段、國際路三段、國際路二段、圳頭路、 大園交流道、學府路、建國路、後湖路、後館一路、後館 三路、後館二路、後館路、成功街、民生路、沙崙交流道、 海沙路、海港路、海邊路、漁港路、濱海路一段、濱海路 三段、濱海路二段、玉輝路、竹圍交流道、竹圍街、航翔 路、西濱路一段、西濱路二段、西部濱海快速公路)。為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請民眾提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災、易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全、建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染、水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。