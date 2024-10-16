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《張菲x電豹女 熟悉的記憶 全新的火花》近年在逐漸盛行的運動風外，不論是職棒還是職籃啦啦隊還是都是媒體與球迷的焦點，而張菲菲哥此次更是在全新的TVC影片音樂教室系列中，擔綱回最熟悉的班主任角色！《首度跨界合作 菲哥再現前輩風範》由於是首度合作，且啦啦隊員們還是首度代言遊戲，所以初始難免緊張，但菲哥仍舊展現班主任的風範，在拍攝現場透過搞笑、NG的方式引導女孩們放鬆，甚至頻頻脫稿演出，讓整個拍攝過程就像是看了一場音樂教室一般充滿歡樂與笑聲。《社交類休閒手遊首選 辣財神娛樂城》菲哥表示：「很高興能連續2年代言辣財神娛樂城這款手遊，平常沒事的時候偶爾也會上線轉幾盤，重點是操作簡單好上手，眼睛也不用一直黏在螢幕上，相當適合就很忙碌的現代人遊玩！！」「然後進免費遊戲的時候，看到手上的遊戲幣一直增加，真的非常紓壓!!」《馬上註冊 多重好禮送給你》而此次辣財神娛樂城官方也提供了多重好禮，送給所有玩家：好禮一 新註冊用戶 登入即送2,000辣幣 相當於200萬贏幣好禮二 綁定手機再送 2,500辣幣 相當於250萬贏幣好禮三 即日起到11/29 12:00止，只要在遊戲中的指定廳館押注，就有機會抽到I-PHONE 16等多重驚喜好禮還等什麼！？辣財神娛樂城 眾多機台等你選擇，老虎機、捕魚機、柏青斯洛，甚至還有全新代言人相關機台等你來體驗！！