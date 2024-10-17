我是廣告 請繼續往下閱讀

▲任天堂台灣代理商傑仕登將在新光三越台北信義新天地A9店9樓舉辦任天堂快閃店，現場需要憑「整理券」入場。（圖／官方提供）

▲任天堂三本柱之一的《超級瑪利歐》預料會成為開賣首日的搶手商品。（圖／翻攝傑仕登臉書）

▲任天堂快閃店入場方式和台北寶可夢中心相同，都需要憑「整理券」才能進入。（資料照片，圖／記者周淑萍攝）

▲高人氣的《薩爾達傳說》相關周邊商品也會出現在快閃店。（圖／翻攝傑仕登臉書）

▲快閃店內部分商品為Nintendo TOKYO/ OSAKA限定商品，但這次沒有 KYOTO限定商品，也沒有針對台北快閃店的限量商品。（圖／官方提供）

▲《動物森友會》相關周邊也會同步在快閃店登場。（圖／翻攝傑仕登臉書）

任天堂粉絲準備要衝了！台北快閃店「Nintendo POP-UP STORE」今（17）日於A9開幕，快閃店將會持續到11月10日，民眾入場需要憑「整理券」，店內販售的商品會有任天堂三本柱其中的《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》，喜歡寶可夢的可以去A11 3F選購，同時還有《動物森友會》及《皮克敏》等遊戲為主題的商品。《NOWnews》整理快閃店攻略，哪裡排隊領整理券、必搶商品有哪些一次看。日期︰10月17日（四）～11月10日（日）11:00 ~ 22:00（因應新光三越周年慶 10/25~10/27 時間為 11:00~22:30）地點︰新光三越 台北信義新天地A9店9樓(台北市信義區松壽路9號9樓)入場方式：需憑「整理券」入場整理券排隊位置：信義新天地 A9館1樓東側電梯門外整理券發放時間：早上9點開始發放，11點開放入場，為了避免會場內擁擠，主辦單位將視現場狀況發放。可試玩預計於10月17日發售的《超級瑪利歐派對 空前盛會》遊戲。來店進行「Nintendo Account簽到」即有機會獲贈原創貼紙，款式隨機贈送，送完為止，每人每日限領一張。商品內容將以日本的 「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」販賣的商品為主，但不會有「Nintendo KYOTO」的限定商品，同時也不會有台北快閃店的限定商品，除了會有知名的遊戲商邊販售，也能賣到遊戲主機和遊戲片，販售的IP如下📍《超級瑪利歐》📍《薩爾達傳說》📍《斯普拉遁》📍《動物森友會》📍《皮克敏》📍超級瑪利歐見面會台灣各新光三越分店週年慶期間舉辦超級瑪利歐見面會，詳情請至新光三越官方平台查詢。📍大象瑪利歐氣球11月2日、11月3日、11月9日、11月10日將出現於新光三越台北信義新天地A9店一樓木棧道廣場。📍集章活動新光三越各店周年慶期間，於該分店裡找到集章活動的拍照打卡點，掃描圖面上的QR Code，透過LINE集點卡集章，集滿即可兌換獎品，贈品兌換處也可領取紙帽。新光三越台南西門新天地店以及台中中港店日後也將舉辦任天堂授權商品快閃店活動，店內同樣販售任天堂角色周邊各式授權商品，但任天堂官方商店限定商品的販售僅在新光三越台北信義新天地A9店。📍台南場 授權商品快閃店日期：2024年11月19日(二)～2024年12月8日(日)地點：新光三越 台南西門新天地5樓(台南市中西區西門路一段658號5樓)📍台中場 授權商品快閃店日期：2025年1月3日(五)～2025年2月2日(日)地點：新光三越 台中中港店10樓天空劇場(台中市西屯區臺灣大道三段301號10樓)