我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Fika Fika的全新品牌Fika Fika SHIU XIANG，又再次創造出咖啡的新境界。（圖／記者葉盛耀攝）

▲空間中大片的獨特窗花，很能吸引目光。（圖／記者葉盛耀攝）

▲在Fika Fika SHIU XIANG的每款咖啡豆，都是陳志煌的創作，有其獨有的特性與適合的沖製方式。（圖／記者葉盛耀攝）

▲Fika Fika SHIU XIANG主打手沖，除了單杯手沖咖啡外，還有名為Coffee Sonata(咖啡奏鳴曲)的兩杯及三杯咖啡套組。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」推出「栗子季」，即日起至12月1日，門市開賣且開放預購，圖為法式蒙布朗。（圖／法朋提供）

▲「法朋」栗子季選用的主食材，皆使用來自嘉義中埔的「高家栗子園」的栗子。（圖／法朋提供）

緊鄰台北市伊通公園的亞洲50大咖啡館 Fika Fika 由北歐盃咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌所創辦，向來就是咖啡打卡名店，海內外訪客絡繹不絕。就在品牌經營屆滿11年之際，Fika Fika在附近打造全新空間，將店名加上創辦人陳志煌的母親名「秀香」，打造出全新品牌Fika Fika SHIU XIANG，將精品咖啡推向新境界，每支豆子都有如一款香氛，並有其專有的沖煮法，消費者更能細品，喝咖啡成為了更極致的體驗。這幾年在台灣有許多個人經營的咖啡館，強調有自己管道甚至還會自己烘豆，再配上極有設計感的裝潢，讓人覺得在台灣要喝到一杯有水準的咖啡絕非難事，也會揣想，若有咖啡新品牌出來，是否再也不能玩出什麼特別新花樣？而Fika Fika的新品牌，卻再次讓人看到新世界。新開幕的Fika Fika SHIU XIANG，整家店有著如日本的珈琲館或喫茶店，懷舊中又有摩登感，店外側更有吸睛的窗花，上頭有著Fika Fika的字樣，也有咖啡豆、磨豆器、沖煮壺等圖案，兼具台灣風情。陳志煌表示，這是全新概念的「新精品咖啡館」，過往Fika Fika便有許多前來朝聖的國內外遊客，不過礙於旅客的時間及生活化咖啡的品牌定位，他們不一定能專注的感受咖啡風味。此外，不少數量有限的珍稀咖啡豆，或因為售價，或因為 稀有而不敷龐大客群，無法銷售。於是，為了讓咖啡迷有更獨特、更完整的風味 體驗，他決定另闢一全新品牌。陳志煌也提到：「不同於市場中快速出杯追求營業數量的商業模式，我將Fika Fika SHIU XIANG歸類成想好好款待客人，讓顧客都能點到喜愛的咖啡，並享受風味的感受與體驗。」為此，Fika Fika SHIU XIANG 採部分預約制部分現場候位，並透過員工一次一組詳盡地與消費者介紹咖啡豆。如今台灣精品咖啡幾乎全是淺焙的天下，除了花香、果香調性的咖啡豆，鮮少有其他選擇。身為首席咖啡烘焙師的陳志煌，突破烘焙技術，讓中、深焙的咖啡豆也能兼具淺焙細緻的香氣與深焙咖啡豆的香濃。他提到，烘豆真的還有無遠弗屆的處理法，「甚至豆子也可歸類成五行，又或者我們可以像星座一樣來剖析，風象星座的豆子，就更加活潑，品嚐的時候會發現到咖啡的風味前、中、後都不同，一直在變。」也就因為如此，無論烘焙度如何，在Fika Fika SHIU XIANG的每款咖啡豆，都是陳志煌的創作，他猶如咖啡界的Fine Dining廚師，從生豆開始便開始構思該如何「料理」咖啡豆，做出想像中的風味。Fika Fika SHIU XIANG的每款咖啡豆中，都有陳志煌的靈感元素，及數款不同後處理咖啡豆所組成的風味。他更賦予每款咖啡豆極具詩意與想像的名稱，如黑色四號(ETHIOPIA ARBA NOIR) 、神秘森林(SUMATRA FORÊT MYSTIQUE 58)等，猶如讓人跟著進入他創作咖啡風味的世界，而每支豆子也好像一款香氛，其中咖啡豆名後面的數字，例如「58」就是代表陳志煌為此支豆子，已調整過58次最後才訂了此風味。煮咖啡的方式有多種，Fika Fika SHIU XIANG主打手沖，除了單杯手沖咖啡外，還有名為Coffee Sonata(咖啡奏鳴曲)的兩杯及三杯咖啡套組，藉由門市員工與消費者的介紹與互動，消費者挑選出喜愛或想體驗的不同風味咖啡豆二至三杯，截然不同又相互連貫的風味，有如不同樂章的奏鳴曲。咖啡從單杯約200多元到1000元皆有，若是點購Coffee Sonata則有提供優惠套組組合價格，一次嚐多款卻又不傷荷包，相當實惠。至於甜點界的精品，有甜點界香奈兒稱號的「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie」，則推出「栗子季」，即日起至12月1日，門市開賣且開放預購。更搶先預告將於11月，與國際咖啡冠軍林東源老師創立的「GABEE.」攜手合作，推出六款結合咖啡風味的聯名甜點。「法朋」主廚李依錫師傅提到：「自從幾年前親訪嘉義中埔的高家栗子園後，我們便改用台灣本土的新鮮板栗，不僅香氣濃郁，口感細緻，且尾韻回甘，令人回味無窮。」多款全新栗子甜點中，包含「栗子莓果鮮奶油蛋糕」、「伯爵栗子蛋糕捲」、「嘉義中埔栗子蒙布朗」和經典的「法式蒙布朗」等，完美平衡甜而不膩的口感，為秋冬季節增添一抹獨特的栗子香氣。