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經濟部長郭智輝日前提出，在菲律賓等鄰近國家建綠電廠，再將綠電運回台灣，引發熱議。對此，國民黨主席朱立倫呼籲郭，不要為了一時的官位，講出連自己都不相信的事。朱立倫針對今（16）日開始漲電價，在中常會上表示，2022年關掉核電廠前，一度電是2.58元，現在產業用電漲到4.29元，漲了66％，怎麼可能物價不漲，最後當然又是全民買單。朱立倫指出，依照台電公告，核電發電成本1.1元，天然氣發電約3.4元，綠發電則是5.2元，現在把1.1元的都關掉，大量買5.2元綠電，當然就會漲電價，要由全民補貼。朱立倫表示，立法院今年追加預算及明年總預算中，總共編列2,000億元要補貼台電，朱強調，絕對不能讓它過，平均每位國民要付9000元幫錯誤的政策買單，「哪有這種事情」，要民進黨自己吞下決策後的結果。朱立倫分析，缺電不只是經濟問題，更是國家安全的問題，郭智輝的「菲律賓送電論」根本不可靠，又是嚴重影響國家安全的因素，根本是捨近求遠、捨本逐末，許多國外專家當笑話，結果經濟部當真。朱立倫表示，包括建廠、發電、輸電的成本與承擔的風險，都令人質疑；朱呼籲要總統賴清德與民進黨跨越意識形態，「以全民為念」，不要再搞出高物價、高房價，年輕人又低薪，最後受害的是全民。朱立倫強調，國民黨立院黨團對於錯誤的政策，不但要站在民眾的角度把關，也要強力表達民眾的心聲，並呼籲郭智輝不要為了一時的官位，講出連自己都不相信的事，盼郭部長講真話，做實事，真正為產業打拼。